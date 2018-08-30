Спека до +33 і дощ – погода на вихідних в Україні

Погода на вихідних в Україні очікується теплою і ясною майже по всій території, лише на заході прогнозуються дощі з грозами.

Прогноз погоди на вихідні дає Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 1 вересня, на сході України буде сонячно, середня температура складе +30…+32°С.

Південь отримає +31…+33°С і ясне небо.

На півночі очікується від +25 до +27°С, а в центрі країни прогнозується +27…+29°С.

Західна частина України потрапить під хвилю дощів з грозами, середня температура повітря складе +26…28°С вище нуля.

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У неділю, 2 вересня, як і раніше захід очікує дощі і грози – +25…+27°С.

Центр і Схід України отримає сонячну і темлую погоду – +29…+31°С.

На півдні прогнозується температура повітря +31…+33°С, а на півночі буде +27…+29°С.

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.