Блокбастери і спортивні симулятори: найкращі відеоігри вересня

Вересень уже практично прийшов, а разом з ним і найгарячіша пора для відеоігор, адже саме восени очікується вихід величезної кількості новинок.

Факти ICTV обрали 5 відеоігор, виходу яких у вересні чекають найбільше.

Shadow of the Tomb Raider

Цього місяця фанатів розкрадачки гробниць Лари Крофт чекає нова пригода. Після перезапуску у 2013 році одна з найвідоміших героїнь відеоігор завоювала величезну кількість нових фанатів.

Shadow of the Tomb Raider стане третьою пригодою Лари після перезапуску. Події гри стануть прямим продовженням Rise of the Tomb Raider. Розкрадачці гробниць знову доведеться битися з таємничою організацією Трініті, але тепер на просторах Південної Америки.

Ігровий процес особливо сильно не змінився з другої частини перезапуску, просто тепер в арсеналі головної героїні буде набагато більше різних умінь, за допомогою яких вона зможе позбавлятися від ворогів. Пообіцяли розробники, що приділять й більше уваги можливостям стелс-проходження, а також пазлам, за які фанати так люблять серію.

У цій частині міс Крофт доведеться врятувати світ від апокаліпсису, передбаченого древніми Майя. Найгірше те, що в дію його приводить сама розкрадачка гробниць, тому завдання має бути не з легких.

Дата виходу: 14 вересня

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One

Marvel’s Spider-Man

Цього року Insomniac Games вирішили порадувати всіх фанатів коміксів, фільмів Marvel, та й просто людей, які шукають хорошу відеогру про супергероїв, виходом Marvel’s Spider-Man. Дійсно хорошої гри про Людину-павука гравці не бачили з часів Spider-Man: Shattered Dimension, яку, хоч й критикували за лінійні рівні, але сильно хвалили за історію і унікальні механіки.

Тепер же гравців чекає воістину живий “ігровий майданчик”, на якій будь-хто зможе відчути себе супергероєм. Сюжет гри розповість оригінальну історію, в якій вже дорослому Пітеру Паркеру (який вже 7 років приміряє образ Людини-павука) доведеться зіткнутися зі старими і новими ворогами. Більшість подробиць про сюжет тримають у секреті, тому можна припустити, що він гратиме досить велику роль у новій пригоді.

Битви схожі на серію Batman: Arkham, проте розробники врахували, що під контролем гравців буде акробатична Людина-павук. Тому він може підкидати ворогів у повітря, стрибати над їхніми головами, активно використовувати павутину і різні гаджети. Ті ж, хто отримали можливість зіграти в ранню версію Marvel’s Spider-Man розповідають, що битви швидко набридають, оскільки опцій не так багато. Але говорити щось точно поки рано, адже в повній версії гри у Людини-павука буде набагато більше трюків.

Особливо добре відчувається пересування на павутині, яке гратиме величезну роль під час подорожей по місту. Додаткові завдання також зробили дуже потрібними, адже саме за їх проходження Пітер Паркер зможе створювати нові гаджети і покращувати костюми Людини-павука.

Дата виходу: 7 вересня

Платформи: PlayStation 4

Life is Strange 2

Любителям інтерактивного кіно цього місяця випала можливість випробувати продовження популярної відеогри Life is Strange.

Цього разу під контролем гравців опиниться 16-річний Шон Діаз, який тікає від поліції разом зі своїм братом Деніелом. Після того, як щось надприродне вбиває поліцейського, вони вирішують переїхати з Сіетла в своє рідне місто Пуерто Лобос.

Як і в попередній частині, гравці зможуть взаємодіяти з різними персонажами, збирати об’єкти і вирішувати певні задачі для просування сюжету. Надприродне також гратиме величезну роль, проте чи матиме якісь здібності головний герой наразі невідомо.

Ті, хто зацікавився, можуть пройти The Awesome Adventures of Captain Spirit, який є демоверсією до Life is Strange 2.

Дата виходу першого епізоду: 27 вересня

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One

Valkyria Chronicles 4

Відеоігрова серія Valkyria Chronicles, яка часто ігнорується, отримає вже 4-у частину в серії, але тепер втратить ексклюзивність для PlayStation.

Ті, хто вперше хочуть зануритися в цей паралельний світ, можуть не переживати, що почнуть з четвертої частини, адже її події відбуваються паралельно першій. Вони розкажуть про Другу Європейської війну між Атлантичною Федерацією і Східним Імперським Союзом. Гравець візьме під свій контроль загін E, якому доведеться протистояти військам імперії і Валькіріям, щоб покласти край війні.

Як й раніше, ігровий процес являє собою покрокову стратегію, але з можливістю отримувати безпосередній контроль над власними бойовими одиницями, замість того, щоб просто віддавати накази і чекати їх виконання.

У доповненні до 5 оригінальних класів (розвідник, важка піхота, інженер, лансер, снайпер) додадуть ще й гренадера, який використовує міномет, щоб вражати групи противників вибухівкою.

На багатьох платформах є перевидання першої частини Valkyria Chronicles, тому всі охочі можуть випробувати покрокову стратегію перед тим, як приймати рішення щодо покупки.

Дата виходу: 25 вересня

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

FIFA 19

Для фанатів футболу вересень буде дійсно прекрасним місяцем. Адже у вересні виходить FIFA 19, яка вже давно знаходиться на одному з перших місць серед спортивних симуляторів.

Крім оновлення складу команд і гравців, очікується також й велика кількість змін в ігровому процесі. Нам пообіцяли зміни в контролі футболістів, покращення контролю над ударом по м’ячу, нову систему для визначення втрати гравцем м’яча, нову систему, яка дозволяє змінювати стратегію гри в реальному часі. У версіях для попереднього покоління консолей цих змін не буде.

Після того, як Konami втратила права на Лігу Чемпіонів УЄФА, вона з’явиться у FIFA 19. Разом з нею будуть присутні Ліга Європи УЄФА і Суперкубок УЄФА. Також з’явиться і нові стадіони, серед яких Tottenham Hotspur Stadium, стадіон Кардіфф Сіті і багато інших.

Повернеться цього року й популярний сюжетний режим, який продовжить історію Хантера. Цього разу він приєднається до клубу Реал Мадрид і братиме участь в іграх в Лізі Чемпіонів УЄФА.

Дата виходу: 28 вересня

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360

Варто також згадати, що цього місяця виходять такі спортивні симулятори як NHL19 (14 вересня), NBA Live 19 (7 вересня), NBA 2K19 (11 вересня). Так що фанатам спорту нудьгувати не доведеться.

До слова, компанія CD Projekt RED продемонструвала 48 хвилин ігрового процесу очікуваної відеоігри Cyberpunk 2077.

Фото: PlayStation, Crystal Dynamics, lifeisstrange-blog, SEGA, EA SPORTS FIFA (скріншот)

Відео: EA SPORTS FIFA, GameSpot, PlayStation