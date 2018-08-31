Гороскоп на сьогодні, 31 серпня

31 серпня – день, що спонукає більше до активності, ніж до розміреності.
Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.
Сьогодні можна займатися плануванням, фізичними навантаженнями і оздоровчими процедурами, а також приділити увагу своєму зовнішньому вигляду – добре виглядати, щоб подобатися і собі, і оточуючим.
Якщо любите коней, то сьогодні прекрасний час для спілкування і догляду за ними. Вельми сприятливе висаджування рослин.
Не варто втягуватися в емоційно напружені відносини. Завершувати щось також недоречно. Бажано виключити всі види інтоксикацій.
Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання волосся.
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До речі, на Фактах ICTV вийшов ексклюзивний гороскоп на вересень.
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