PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Кінець війни, неприємності у Януковича і стихія: астропрогноз для України на виборчий рік/

Кінець війни, неприємності у Януковича і стихія: астропрогноз для України на виборчий рік

З серпня в Україні неофіційно стартувала виборча компанія. Що чекає на українців у цей період, чи варто побоюватися провокацій з боку РФ і що буде з доларом – у матеріалі Фактів ICTV.

Про це і не тільки читайте в ексклюзивному інтерв’ю з астрологом Наталією Барською.

– Чи є ризик погодних катаклізмів?

– Природні катаклізми відбуваються в Україні і світі щороку. Взяти лише нещодавні зливи у Києві та інших містах країни, коли під воду йшли машини, будинки і цілі вулиці.

Однак нічого серйознішого у найближчі місяці припустити не можна. Хоча наприкінці осені і початку зими можна очікувати видовищні сюрпризи від природи. Але нічого катастрофічного, у цілому все нормально.

– Що буде з економікою?

– Здорожчання і долар? Серйозних коливань на валютному ринку не буде, проте сезонних подорожчань ніхто не відміняв. Все залежить від воєнної ситуації.

– Чи можна сподіватися на закінчення воєнного конфлікту на Донбасі у цей період?

– Коли війна на Донбасі лише почалася, я писала, що військові дії триватимуть 2-3 роки, а потім почнеться поступовий економічний розквіт. Минуло більше трьох років, а війна досі продовжується. Проте думаю, що війна закінчитися не пізніше 2019 року.

– Чи варто побоюватися гучних вбивств або ще якихось потрясінь?

– І вбивства, і потрясіння – таке завжди відбувається. Поточний момент – не виняток. Питання – чи будуть ці події гучними? Вважаю, що ні. Ситуація за рамки у даному питанні не вийде. Можливо, тільки з Януковичем щось трапиться або з його родиною.

– Чи чекати провокацій від РФ?                                   

– Провокації у період передвиборчої кампанії будуть. А ось з якого боку – це тема політичних оглядачів.

Читайте: Від $240 до 370 млн. Скільки коштує стати президентом

У цілому прогноз по Україні позитивний. Залишок 2018 року і весь 2019 стане для нашої країни переходом від смути до стабілізації.

До речі, раніше ми писали,  що приготував 2018 рік Україні й ключовим політикам нашої країни.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Політичні технології
Гречка, чорний піар і харизма: як політики впливають на наш вибір
Фесенко: Порошенко залишається одним з головних фаворитів, незважаючи на високий антирейтинг
Чому Вакарчук та Зеленський можуть балотуватись на посаду президента
Від $240 до 370 млн. Скільки коштує стати президентом
Евробляхи і підготовка до виборів. 5 завдань Ради на осінь
порошенко
Вибори 2019: РНБО розгляне протидію втручання РФ
Выборы 2019: что может рассказать реклама о кандидате
До $5 млн: скільки коштує місце у Верховній Раді
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка