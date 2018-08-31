Зачіски до 1 вересня: Топ-7 прикладів образів до початку навчального року

1 вересня – хвилююча дата не лише для учнів, а й для батьків. Кожен хоче, щоб його дитина була найкрасивішою. Ми зібрали кілька варіантів зачісок на День знань.

Зачіски на 1 вересня можуть бути найрізноманітнішими – все залежить від довжини волосся і вашої фантазії.

Звичайно, універсальним рішенням стануть зачіски на 1 вересня з бантами, а для старших дівчат – святкові локони чи елементарний ретро-пучок.

Але зі звичайними хвостиками, кісками і розпущеним дитина ще встигне походити в будні.

А ось одним з факторів святкового хорошого настрою є зовнішній вигляд.

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Яку зачіску можна зробити на 1 вересня:















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