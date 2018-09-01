День знань 2018: привітання

Факти ICTV зібрали для вас 5 віршів, якими ви можете привітати школярів з Днем знань.

День знань в Україні відзначають щорічно 1 вересня.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

У перший день осінній ранній

Все наче в перший раз:

Вітання в День знань —

Знову друзі, подруги, клас!

Мусиш гарно вчитися

Після відпочинку почати

Так, щоб одразу відзначитись —

Й лише “дванадцятки” в школі отримувати!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!

***

1 вересня не хочеться вчитися,

З друзями у дворі хочеться веселитися,

Але треба відпочити від компа і гулянь,

1 вересня приходить на День знань.

Бажаю не байдикувати і книги відкривати,

Граніт науки гризти й мізки практикувати,

Хто дуже багато знає, той багато чого доб’ється,

А кому “гальорку” тре – той там і залишиться!

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Нагадаємо, як святкують 1 вересня по всій Україні – Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію подій з фото і відео.