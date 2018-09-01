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День знань 2018: привітання

Факти ICTV зібрали для вас 5 віршів, якими ви можете привітати школярів з Днем знань.

День знань в Україні відзначають щорічно 1 вересня.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

У перший день осінній ранній
Все наче в перший раз:
Вітання в День знань —
Знову друзі, подруги, клас!
Мусиш гарно вчитися
Після відпочинку почати
Так, щоб одразу відзначитись —
Й лише “дванадцятки” в школі отримувати!

***

Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!

***

1 вересня не хочеться вчитися,
З друзями у дворі хочеться веселитися,
Але треба відпочити від компа і гулянь,
1 вересня приходить на День знань.
Бажаю не байдикувати і книги відкривати,
Граніт науки гризти й мізки практикувати,
Хто дуже багато знає, той багато чого доб’ється,
А кому “гальорку” тре – той там і залишиться!

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Нагадаємо, як святкують 1 вересня по всій Україні – Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію подій з фото і відео.

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