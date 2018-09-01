День знань 2018 – найкращі привітання з 1 вересня

1 вересня по всій Україні відзначають День знань, а першокласники – Свято Першого дзвоника.

Цього дня у школах традиційно проходять урочисті лінійки з нагоди початку навчального року.

У вищих навчальних закладах лінійки або відсутні, або ж проводяться тільки для першого курсу.

Школи також проводять для першокласників перший святковий урок, який щороку має різні теми.

Крім того, прийнято вітати один одного зі святом знань та дарувати квіти вчителям.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня.

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки.

***

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник знов до школи кличе нас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.

І покличе нас усіх в незвідані світи,

Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,

Пам’ятати його будемо завжди.

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав втікача.

***

Вітаємо всіх з днем знань!

Всіх, хто любить пізнавати!

Серед інших побажань –

Попереду інших крокувати!

Ми бажаємо чудових книг,

Мудрих вам вчителів,

Завжди нових, цікавих

Креативних вам ідей!

***

Засмутилось кошеня –

Треба в школу йти щодня.

І прикинулося вмить,

Що у нього – хвіст болить.

Довго думав баранець

І промовив, як мудрець:

Це хвороба непроста,

треба різати хвоста.

Кошеня кричить:

Ніколи!

Краще я піду до школи!.

***

Шановні друзі, всі присутні,

Батьки, сьогоднішні й майбутні,

Дорогі діти, вчителі,

З найкращим святом на землі!

Хочу усіх вас привітати,

Слова стараюсь підібрати,

Щоб кожен раптом це відчув,

Щоб вересня свого він не забув.

Щоб ворухнулось щось в душі

В усіх, хто чує ці вірші.

Бо хоч уже і час пробіг,

Та кожен з нас забудь не зміг

Як сам колись, мов ці малята,

Спішив на перше шкільне свято.

І хоч пройшло чимало літ,

Та не зітреться дивний слід…

І ось у вересня погожу днину

Ти вже ведеш свою дитину.

***

Вже піснями

Красне літо

Од дзвеніло у садах.

Як господар,

Діловито

Вийшов вересень

На шлях.

Він, як батько,

Мудрий, щирий,

Дав у руки нам книжки.

Оживив шкільне подвір’я

Сміх дитячий

Гомінкий.

Вересень,

Немов учитель,

Двері школи відчинив.

Школярів

Дзвінком врочистим

До навчання

Запросив.

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