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День знань 2018 – привітання у картинках

1 вересня в Україні відзначають День знань та початок навчального року у школах та вищих навчальних закладах.

Привітання з Днем знань

Для першокласників це свято особливе, адже це іще й їхній перший дзвоник.

Цього дня в усіх школах можна побачити урочисті лінійки, на яких відзначають початок нового навчального року та вітають першокласників з початком навчання.

Вчителям дарують квіти, а батьки та учні вітають один одного зі святом знань.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня у картинках.

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День знань 2018 – привітання у картинках / 10 фотографий

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Нагадаємо, Факти ICTV писали, що таке булінг і те, як з ним боротися.

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