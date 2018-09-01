1 вересня в Україні відзначають День знань та початок навчального року у школах та вищих навчальних закладах.

Для першокласників це свято особливе, адже це іще й їхній перший дзвоник.

Цього дня в усіх школах можна побачити урочисті лінійки, на яких відзначають початок нового навчального року та вітають першокласників з початком навчання.

Вчителям дарують квіти, а батьки та учні вітають один одного зі святом знань.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня у картинках.



















День знань 2018 – привітання у картинках / 10 фотографий

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