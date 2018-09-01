Гороскоп на сьогодні, 1 вересня

День підходить для будівництва, фізичної активності і справ, пов’язаних з будинком і землею.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Бажання можуть виходити з-під контролю, тому варто звертати увагу на те, що рухає вами у ваших діях.

Сьогодні обставини можуть провокувати на вступ у протиборство і суперництво, але краще постаратися не залучатися до них або спрямувати цю енергію в конструктивне русло – влаштувати спортивне або інтелектуальне змагання. Обов’язково подбайте про техніку безпеки, є ризик отримання травм і опіків.

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Якщо у вас є справи, які ви не знаєте, як завершити, сьогодні можна поглянути на них під іншим кутом енергії дня допоможуть включити творчий підхід і дадуть сміливість зустрітися з труднощами.

Несприятливо: подорожі.

До речі, на Фактах ICTV вийшов ексклюзивний гороскоп на вересень.