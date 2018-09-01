Правило трьох “не”: як мотивувати дитину до навчання

Питання готовності дітей до навчання завжди виникає напередодні 1 вересня. Часом батьки вимагають неможливе, забувши своє дитинство. Як же допомогти своїй дитині безболісно повернутися до навчального процесу?

Нестандартними порадами з Фактами ICTV поділилася Анна Михайлова – власник дитячого центру Мішкіна школа.

Порада №1 – Не змушуйте вчитися

Я абсолютно впевнена, що ніхто нікого примушувати будь-що робити не повинен і не може. Згадайте себе, коли вас змушували йти вчитися на економічний або юридичний факультет, у той час, коли хотілося вивчитися на тату-майстра або перукаря. Краще бути хорошим перукарем, ніж поганим юристом. Краще бути щасливим! І неважливо – чотири тобі роки, 14 або 40 років.

Порада №2 – Не стимулюйте до навчання

Так, і стимулювати теж нікого не потрібно. Ви знаєте етимологію слова “стимул”? Стимул – з латинської – гострий металевий наконечник на жердині, яким поганяють буйвола, запряженого у віз, або раба.

Порада №3 – Не треба поганяти

Просто треба зробити процес навчання цікавим, щоб дитина сама бігла на урок. Ось і всі поради! Далі – це вже відповідальність батьків і вчителів перед самими собою і перед дітьми.

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Як батьки та вчителі можуть допомогти дитині?

Батьки повинні розуміти фізіологічні особливості розвитку своєї дитини і знати його інтереси, а вчитель – своїм прикладом пробуджувати інтерес і бажання вчитися.

– Що я маю на увазі? Подивіться, дитина у 6 років, як мінімум, ходить на англійську, хореографію і ментальну математику (програма розвитку розумових здібностей і творчого потенціалу за допомогою арифметичних обчислень на рахівниці Абакус. – Ред.). Якщо можливість є, то добре б ще шахи, малювання, театральна студія… А ви уявіть, що на всі ці гуртки ходять батьки! Так, з такими батьками і діти будуть всебічно розвиненими особистостями, – впевнена експерт.

Тобто, психолог радить батькам почати з себе – робіть те, що подобається, живіть цікаво, і дітям біля вас буде добре!

Що стосується вчителів – треба шукати таких, які живуть своєю роботою.

– Шукайте особистість, душу, яка буде працювати з душею і особистістю вашої дитини, не поранить і збереже. І тоді ніхто нікого нічого не буде змушувати робити! – впевнена Михайлова.

Раніше Факти ICTV розповідали, що зміниться у школах із 1 вересня через реформу освіти.