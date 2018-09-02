2 вересня гороскоп радить приділити увагу спілкуванню з близькими, а також проявити великодушність і щедрість до оточуючих.

Гороскоп на сьогодні, 2 вересня, публікує Astro.Expert у Telegram.

День підходить для виконання повсякденних справ, виконання поточної роботи, прибирання.

Сьогодні варто приділити увагу підтримці та розвитку відносин – хороший час подумати про те, як зробити спілкування з близькими більш приємним і душевним.

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Актуальним може стати питання справедливості, але сьогодні у спірних ситуаціях краще зайвий раз задуматися про її суть, перш ніж рватися у бій на захист “скривджених”.

Постарайтеся проявляти великодушність і щедрість по відношенню до оточуючих.

Несприятливо: подорожі.

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