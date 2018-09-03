Гороскоп на сьогодні, 3 вересня

Успіху в справах сьогодні сприятиме прояв чарівності і наполегливості.
Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.
День краще присвятити завершенню справ, відновлювальним процедурам і наведенню порядку як у матеріальному плані, так і в емоціях і думках. При цьому не варто лінуватися – намагайтеся бути фізично активними.
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Також сприятлива діяльність, спрямована на зцілення і самопізнання: дотримання посту, медитації, проведенню духовних ритуалів. Сьогодні варто проявляти м’якість, доброту і турботу по відношенню до оточуючих.
Сприятливо: надягання нової одягу.
Несприятливо: підстригання нігтів.
До речі, на Фактах ICTV вийшов ексклюзивний гороскоп на вересень.
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