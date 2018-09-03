Літо триває: погода на тиждень в Україні

Погода на тиждень в Україні буде теплою, лише на Заході очікуються дощі з грозами.

Прогноз погоди на тиждень в Україні дає Укргідрометцентр.

Так, у вівторок, 4 вересня, буде теплий температурний фон по всій Україні, але на заході – дощ, а температура повір’я досягне +26…28°С.

На решті території країни буде +27…+29°С.

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У середу, 5 вересня, на Закарпатті, у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях очікуються дощі – +24…26°С.

На півдні також дощ, температура буде від 24 до 29°С. У Криму – без опадів, +26…28°С.

Центр і схід України чекають +26…+28°С.

Київ і північ країни отримають +27…+29°С.

У четвер, 6 вересня, дощі пройдуть у Криму, Одеській, Закарпатській, Львівській та Волинській областях.

На решті території країни буде сухо.

Львів – +25…+27°С.

Київ – +25…+27°С.

Харків – +26…+28°С.

Дніпро – +27…+29°С.

Херсон – +27…+29°С.

У п’ятницю, 7 вересня, на заході країни, а також на східно-південній частині будуть дощі.

Львів – +25…+27°С.

Київ – +25… +27°С.

Харків – +26…+28°С.

Дніпро – +24…+26°С.

Херсон – – +23…+25°С.

Нагадаємо, якою буде погода у вересні.