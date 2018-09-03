У мережі з’явилося відео з неанонсованим iPhone XS

У мережі з’явився ролик, на якому демонструється новий гаджет від компанії Apple – iPhone XS.
В Youtube опублікували ролик, на якому показаний ще неанонсований смартфон iPhone XS.
Новинку повинні показати на презентації Apple, яка відбудеться 12 вересня.
Крім нових моделей iPhone, компанія повинна показати Apple Watch Series 4 і 6,1-дюймову бюджетну версію смартфона у різних кольорах.
Читайте: Презентація Apple у вересні 2018 – дата
До слова, до офіційної презентації нових смартфонів Apple, яка відбудеться 12 вересня, у мережі з’явилися зображення смартфонів iPhone XS та годинника Apple Watch Series 4.
Відео: ConceptsiPhone
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