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Гороскоп на сьогодні, 4 вересня

4 вересня гороскоп радить приділити час активності. При цьому не потрібно присвячувати день важливим починанням.

Гороскоп на сьогодні, 4 вересня, публікує Astro.Expert в Telegram.

У першій половині дня вельми сприятливо навести порядок і прибрати простір.

Якщо ви це робите щодня, то сьогодні можна зробити щось більш грунтовно – наприклад, присвятити час сортуванню речей.

Корисні будь-які фізичні навантаження, особливо на свіжому повітрі. Слушна нагода для оздоровлення.

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У другій половині дня може бути підвищена конфліктність і дратівливість, сприйняття емоційно нестабільне.

З прийняттям важливих і серйозних рішень краще почекати.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу та прикрас.

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