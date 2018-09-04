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Магнітні бурі у вересні “вдарять” раніше – дата

Перші магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня G1, накриють Україну вже 8 вересня.

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Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Відповідно до стандартної шкали NOAA, бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи – слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати – невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи – полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

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Повністю уникнути впливу метеоудару неможливо. Однак поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування.

Дієтологи радять їсти овочеві салати та пити більше води. Також необхідно відмовитися від алкоголю, вживати менше кави, жирної їжі та солодощів.

Почуватися краще допоможе повноцінний сон, а також спокійний емоційний і фізичний стан.

Раніше повідомлялося, що магнітні коливання очікуються у період із 11 по 14 вересня, 16 і 22 вересня.

Фото: Dreamstime

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