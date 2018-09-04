Топ-5 театральних прем’єр, які варто відвідати

Новий театральний сезон остартував по всій Україні. Факти ICTV вибрали 5-ку прем’єр, які здивують шанувальників театру.

Новий театральний сезон стартує традиційно у вересні. 30-й театральний сезон відкриє Малий театр, для Золотих воріт це буде 39-й рік роботи, а Молодий відсвяткує своє сторіччя.

Факти ICTV підібрали топ-5 театральних прем’єр сезону, які будуть показані вперше і можуть неабияк здивувати глядача.

100 років Молодий!

Молодий театр

Режисер Андрій Білоус

Вистава-концерт 100 років Молодий! присвячена сторіччю Молодого театру Леся Курбаса та в ігровій формі розповідає цікаві сторінки історії його заснування. Вистава дає відповідь на багато важливих питань – яким має бути театр, які його цілі та завдання – так, як про це мріяв Л. Курбас разом з іншими засновниками.

Вистава дає відповідь про вплив Молодого театру Курбаса сторічної давнини на розвиток національного українського театру та його зв’язок із сучасним Молодим театром.

100 років Молодий! – єдина вистава в театрі, в якій задіяна вся трупа.

Де: м. Київ, вул. Прорізна 17

Коли: 5 вересня, 19:00

Купити квитки можно тут.

Змішані почуття

Театр Сузір’я

Режисер Ігор Славинський

Христина і Герман вже не молоді і самотні. Нещодавно кожен з них втратив свою другу половинку і тепер вони намагаються почати все заново один з одним, рефлексуючи на теми любові, старості і смерті. На сцені їм доведеться зрозуміти, чи дійсно для любові не існує віку і часу.

П’єсу Річарда Баєра поставив на сцені Сузір’я народний артист України Ігор Славинський.

Де: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-б

Коли: 7, 15, 16 вересня

Купити квитки можно тут.

Шестеро характерів ненаписаної комедії

Театр на Подолі

Режисер Віталій Малахов

Усі ми пам’ятаємо славетного Дон Кіхота чи кумедного Голохвостого або ж нахабу-Хлестакова? Наші улюблені персонажі живуть на сцені, екранах, у книгах та у наших історіях.

Одного дня на репетицію театру увірвалося шестеро безумців, ненаписаних героїв, котрі жадають жити на сцені. Відтак рішення лише за режисером: подарувати їм шанс увійти в історію чи залишити безмовними?

Непроста історія пошуків реальних цінностей від Нобелівського лауреата Луїджі Піранделло.

Де: Київ, Андріївський спуск, 20Б

Коли: 7, 8 вересня

Купити квитки можно тут.

Фрекен Юля

Золоті ворота

Режисер Іван Урівський

Золотий театр презентує глядачам відому п’єсу шведського театрального новатора Августа Стріндберга Фрекен Юлія. У ній любовний трикутник аристократки Жюлі, лакея Жана і кухарки Христини служить полем для критики у моральних і соціальних підвалин.

На сцені буде показана історія про те, як відповідальність за свої вчинки перетворює інтрижки в справжні драми і трилери, в яких глядач побачить більше, ніж любовні перипетії.

Поставив спектакль режисер Іван Урівський, лаурет премії Дзеркало сцени 2017.

Де: м. Київ, вул. Шовковична, 7-а.

Коли: 20 вересня

Купити квитки можно тут.

FORCE PLAY

Малий театр

Режисер Марія Степанюк

Поліцейському Джозефу не вперше рятувати людей від неминучої загибелі, адже його спеціалізація – перепереконання самогубців, які часто заглядають на Бруклінський міст, щоб здійснити останній стрибок.

Але на цей раз розмова з потенційним самогубцем затягується, адже нещасний хлопець Пабло аж надто глибоко копається в питаннях сенсу життя і смерті. Вистава буде зіграна на терасі Малого театру.

Поставить виставу за п’єсою Маріо Фратті Міст молодий режисер Марія Степанюк.

Де: м.Київ, вул. Олеся Гончара, 33

Коли: 29, 30 вересня

Квитки будуть доступні у продажу тут з 7-го вересня.

Фото: Pehels|hitesh choudhary.