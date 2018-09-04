В iPhone 8 знайшли серйозний дефект

Компанія Apple знайшла дефект в невеликій частині iPhone 8.

Компанія Apple знайшла дефект в деяких смартфонах iPhone 8, який готові усунути безкоштовно, повідомляє UberGizmo.

Йдеться про смартфони, які продали в період з вересня 2017 року по березень 2018 року в Австралії, Індії, Китаї, США, Новій Зеландії і Японії.

У невеликого відсотка цих пристроїв можуть бути браковані материнські плати, що призводить до довільних перезавантажень, припинення роботи.

Щоб перевірити, чи потрапляють ваші iPhone під програму безкоштовного усунення дефекту, в Apple рекомендують ввести серійний номер пристрою на сайті.

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До слова, у Туреччині ритейлери припинили приймати від клієнтів замовлення на мобільні телефони iPhone компанії Apple.