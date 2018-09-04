Вчені розповіли, на яких планетах може існувати життя

Вчені дійшли висновку, що на вкритих океанами планетах може існувати життя.

Вчені із Чиказького університету спростували гіпотезу про те, що на планетах, які повністю покриті океаном, не може існувати життя, повідомляє Phys.org.

Довгий час вважалося, що на океанічних планетах не може існувати життя, оскільки на них немає характерних для Землі геохімічних циклів, необхідних для виживання організмів.

Завдяки моделюванню кількох сценаріїв змін температури і хімічного складу океанів дослідники дійшли висновку, що ці цикли не завжди потрібні для існування життя.

Читайте: До Землі летить величезний астероїд



Вчені з’ясували, що багато “водних світів” мають сприятливі і стабільні для життя умови.

Життя на океанічних планетах може залежати від розподілу вуглецю та інших речовин між водною оболонкою, атмосферою і корою.

До слова, дослідники NASA підтвердили наявність води на полюсах Місяця.