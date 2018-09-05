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Гороскоп на сьогодні, 5 вересня

Сьогодні, 5 вересня, в першій половині дня можуть долати страхи, але після обіду психологічний стан піде вгору.

Гороскоп на сьогодні, 4 вересня, публікує Astro.Expert в Telegram.

До 13.00 день може бути емоційно нестабільним. Можливі деструктивні думки, прояв прихованих страхів або проблем. Цей час краще використовувати для руйнування – наприклад, позбавлятися від старих звичок або віджилих речей. Друга половина дня може пройти легко і позитивно.

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У цілому день сприяє до навчання, самовдосконалення, різного роду дослідженнь. Вельми доречно займатися творчістю, до справ підходити з уявою. Добре провести час з дітьми. Духовні практики, здорове харчування сьогодні можуть принести задоволення.

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