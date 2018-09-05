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Штраф €500: туристам заборонили їсти на вулицях Флоренції

Влада Флоренції (Італія) заборонила туристам їсти на 4 вулицях в історичному центрі міста.

запретили есть на улице флоренции

Про це повідомляє Daily Mail.

Закон набув чинності у вівторок, 4 вересня.

Всі, хто їсть на вулицях Віа де Нері (Via de Neri), Пьяццале дельї Уффіці (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца-дель-Грано (Piazza del Grano) і Віа делла Нінна (Via della Ninna) з 12.00 до 15.00 і з 18.00 до 22.00 будуть оштрафовані на 500 євро.

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Заходи були прийняті для того, щоб захистити місцевих жителів від натовпів туристів, які зупиняються перекусити посеред вулиці і заважають руху в місті.

За виконанням нового закону стежитимуть волонтери, яких уповноважили виписувати штрафи.

Нагадаємо, в червні індійські рятувальники заборонили туристам робити селфі на пляжах штату Гоа через нещасні випадки.

Фото: dreamstime.

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