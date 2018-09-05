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У США створили “гелікоптер” для дослідження Марса

У США створили “гелікоптер” Марс, який в найближчі роки планують відправити на Червону планету.

Марс

Інженери Лабораторії реактивного руху NASA невдовзі завершать збірку “гелікоптера” Марс, який планують використати для дослідження Червоної планети, повідомляє Aviation Week.

Так званий Автономний польотний блок планується розгорнути з ровера Марс 2020 після його посадки, яка має відбутися у лютому 2021 року.

Апарат передадуть в Лабораторію реактивного руху, де його випробовуватимуть у вакуумній камері. За цей час “гелікоптер” виконає тільки один випробувальний політ в умовах зниженого атмосферного тиску.

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Випробування апарату триватимуть до квітня 2019 року, після чого його передадуть фахівцям, які займаються розробкою та складанням ровера для місії Марс 2020.

До слова, дослідники NASA підтвердили наявність води на полюсах Місяця.

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