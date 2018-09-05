Від зарплати до зарплати: як вести бюджет і відкладати гроші

Без планування з грошима все відбувається стихійно. Як правильно вести свій бюджет, на що відкладати гроші і які схеми краще використовувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як вести свій бюджет – питання, яке задають часто ті, хто бачить, що гроші витрачаються, але не зовсім зрозуміло, куди.

Поки ми вишукуємо то на одне, то на інше, великі і заповітні мрії залишаються в потайничках, тобто з глобальними і важливими цілями – повне фіаско.

З цим потрібно щось робити і просто “більше заробляти” тут не допомагає.

Все, що потрібно, – це навчитися керувати грошима, тобто планувати свої фінанси і слідувати цим планам.

Тільки так можна направити гроші на реально важливе, не дозволяючи їм витікати на дурниці.

Всі чари управління грошима полягають у тому, що великі результати виходять з щоденних дрібних дій, тобто зі способу життя, зі звичок. Звички – це дзеркало, в якому можна побачити майбутнє.

Прямо тут і зараз ви можете змінити свої звички, а значить і змінити майбутнє.

Вбудувати управління грошима в щоденний процес допоможуть три нескладні звички:

Планувати бюджет на місяць вперед.

Регулярно відкладати гроші.

Вести облік витрат.

Почніть потихеньку, з малого. Головне – регулярність.

Технологія планування бюджету на місяць

Для початку потрібно скласти середній бюджет. Використовуйте Exel.

Планування бюджету по суті – дуже проста річ: в одній таблиці перераховуються ваші доходи, в іншій – витрати, а внизу ви бачите підсумок – різницю між доходами і витратами = інвестиційний потенціал = ваш прибуток або збиток.

Таблиця доходів: рядками запишіть назви всіх щомісячних доходів та поставте у кожному суму на місяць. Нижче запишіть нерегулярні доходи (намагайтеся нічого не забути) – премії, повернення податків, дивіденди, відсотки за вкладами.

Регулярні доходи, які отримуєте щомісяця, записуйте в сумі щомісячного надходження (у стовпець “сума на місяць”).

Якщо у вас нестабільний дохід, і від місяця до місяця спостерігається радикальна різниця – планувати ви теж можете, більш того, вам планування потрібне більше, ніж кому б то не було.

Прикиньте, скільки ви заробляєте в середньому на рік. Тут не потрібна бухгалтерська точність, тут потрібно знайти орієнтири, а для цього досить визначити максимально наближений до реальності передбачуваний дохід.

Нерегулярні доходи потрібно записати в розмірі річного надходження (у стовпчик “сума на рік”).

Заповнивши цю частину таблиці, ви побачите – скільки ж у середньому заробляєте в місяць і на рік. Можливо це вже змусить серйозно задуматися.

Таблиця витрат: у щомісячні записуйте тільки ті статті, на які ви витрачаєте щомісяця плюс/мінус однакову суму – комунальні, їжа, кафе, транспорт, іпотека. Ставте суму витрат за місяць у відповідний стовпець.

А всі нерегулярні статті можете записати в блок щорічних витрат. Записати їх потрібно у сумі скільки витрачаєте на рік у третій (останній) стовпець.

Поділ на “щомісячні” (регулярні) і “щорічні” (нерегулярні) можна робити повністю на свій розсуд, як вам зручніше їх сприймати.

Наприклад, ви зазвичай щомісяця купуєте щось з одягу і вам простіше думати про це, як про регулярні витрати – значить записуйте в щомісячні.

Якщо ж оновлюєте гардероб десь двічі на рік, вам буде зручніше записати їх в річні. На суть справи ця розбивка не вплине, тому сильно не мучтеся.

Коли ви заповнюватимете витрати, то можете поглядати в сусідню закладку, де формується ваш бюджет, і оцінювати, скільки там ще залишається від доходів?

Ідеально, якщо мінімум 20% доходу у вас залишається збереженними, саме ці кошти ви зможете відкладати на майбутні цілі.

Якщо у вас виходить зверстати свій бюджет з таким прибутком – це впевненість у тому, що в майбутньому ви будете дуже багаті, всі матеріальні цілі будуть досягнуті, а ви будете повністю незалежною людиною з непорушною фінансовою стабільністю.

На підставі цього “середнього” бюджету ви зможете робити дві найважливіші для фінансового процвітання речі: скласти особистий фінансовий план і планувати щомісячний бюджет.

Особистий фінансовий план – це планування на довгострокову перспективу, яке покаже, як саме ви можете досягти великі важливі глобальні цілі.

Такий план ви можете скласти з фахівцем. Хоча ці розрахунки не представляють із себе нічого складного, але без практики і навичок новачкам його скласти складно.

Підсумуємо

Якщо ви одного разу складете свій середній бюджет, то на його основі ви зможете планувати бюджет на кожен найближчий місяць.

План на місяць дозволить вам дуже ефективно використовувати кровно зароблені, вчасно направити кошти на ті цілі, які реально дуже важливі, і це не дозволить грошам просто витекти крізь пальці.

Для того, щоб план “спрацював”, потрібно налаштувати систему відкладання грошей. Відкладати гроші – значить фізично відокремити їх від основних.

Ідеально, щоб кошти йшли в заощадження відразу, як тільки отримуєте дохід.

Таким чином ви зможете втілити набагато більше цілей, ніж це вдавалося раніше. Можливо, дуже швидко реалізуються найзаповітніші.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як економити і контролювати бюджет.