119 кг: в Україні виростили найбільший кавун у світі

У Херсонській області виростили найбільший у світі кавун. Його вага сягає 119 кг.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Культурної дипломатії України від Міністерства закордонних справ в Facebook.

– Найбільша ягода в світі. Ось такі кавуни народить щедра земля Херсонської області, – йдеться у повідомленні.

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Кавун, на жаль, був вирощений не українськими аграріями. Насправді ягода родом з Азербайджану, а сорт цей походить з США і носить назву Кароліна Крос.

Згідно книзі рекордів Гіннесса один з найбільших кавунів був вирощений у 2005 році в США. Його вага склала 122 кг. При цьому щоб зафіксувати рекорд його навіть не змогли донести до ваг, а довелося везти на невеликому візку.

Тим не менш, на цьому американці не зупинилися. У 2013 році був зафіксований новий рекорд. Тоді в Луїзіані виростили гігантський плід, вага якого склала 156 кг. Офіційно саме цей кавун визнаний найбільшим у світі.

До речі, насіння кавуна містить речовини, які перешкоджають утворенню метастазів і сприяють капсулированию ракових клітин.