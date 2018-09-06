13% за добу! Курс біткоіна різко впав

Курс криптовалюти біткоін обвалився за добу на 12,8% і встановився на позначці нижче $6,5 тис.

Курс біткоіна просів до мінімального значення за кілька тижнів – $6279, свідчать дані CoinDesk.

Всього за добу біткоін обвалився на 12,8%. Станом на 9.15 за київським часом, курс біткоіна склав $6391.

До слова, інша криптовалюта здешевшала ще більше. Ціна Ethereum впала на 20,89% і знаходиться на позначці в $224,8.

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Криптовалюта Ripple (XRP) втратила в ціні 14,45% і торгується на рівні $0,283, а Bitcoin Cash здешевшав на 20,96%, до $496,88.

Зараз капіталізація ринку становить $201 млрд, ще минулого тижня цей показник був на $30 млрд вище. На частку біткоіна доводиться 54,9% всього ринку.

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