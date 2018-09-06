Чим годувати дітей у школі: рецепти смачних і корисних страв

Нагодувати дитину перед школою – складна справа. Це тільки в ідеальному світі вона завжди снідає і охоче їсть усе, що готують у їдальні. Щоб школярик мав енергію для звершень у навчанні, подбайте про смачний і корисний перекус. Факти ICTV підібрали кілька простих рецептів.

У школі дитина не купуватиме шкідливі солодощі чи фастфуд, якщо знатиме, що знайде у ланч-боксі смаколики, приготовані вашими руками. Багато часу це не забере, а здоров’я збереже.

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До речі, ви можете заохочувати дитину до приготування обідів для школи. Так, через деякий час, трохи подорослішавши, вона зможе самостійно готувати собі корисні перекуси. Це стимулює краще, ніж розмови про корисну їжу.

Рулети з лаваша

Це чудова альтернатива бутербродам. А начинка може бути як солодкою, так і солоною: м’ясний фарш, просто відварене м’ясо, риба, яйця, сир, овочі та фрукти. Все залежить від ваших смакових уподобань і фантазії.

Але забудьте про ковбасні вироби, майонез, кетчуп та інші шкідливі добавки.

До речі, перевірено, діти дуже люблять лаваші з сиром.

Інгредієнти:

Один лаваш;

400 г сиру;

Петрушка, кріп, будь-яка інша зелень за смаком;

Сіль за смаком.

Приготування:

Всю зелень дрібно нарізати, змішати з сиром, додати сіль, отриману суміш намастити на лаваш.

Згорнути лаваш з начинкою в трубочку і нарізати шматочками. Можна просто загорнути конвертом. Обсмажити їх олії з двох сторін, або ж поставити на пару хвилин у мікрохвильовку.

Сирна запіканка

Її приготування займе більше часу, але зробити це можна ввечері.

Інгредієнти:

600 г сиру жирності не нижче 2%;

3 яйця;

По 3 ст. ложки манної крупи, сметани та вершкового масла;

2 ст. ложки меду або цукру;

По щіпці ванілі та солі;

Родзинки – за бажанням.

Приготування:

Треба розігріти духовку до 160 градусів. Розтопити на водяній бані або у мікрохвильовій печі вершкове масло. Додати цукор, сіль, сметану, манну крупу і добре все перемішати.

До отриманої суміші також додати яйця, сир, ванілін і збити все блендером до однорідної маси, покласти родзинки.

Змастити форму оливковою олією і залити в неї готову масу.

Запікати у розігрітій духовці протягом 60-70 хвилин.

Цукерки із сухофруктів з ананасом і горіхами

Мигдаль, фундук, волоські горіхи, курага, родзинки та інжир чудово підходять для легкого перекусу. А якщо їх поєднати, додати шматочки консервованого ананаса, то вийдуть дуже корисні цукерки.

Приготування:

Подрібнити сухофрукти, горіхи і ананас. Перші два інгредієнти – краще у блендері.

Перемішати масу. Зформувати невеличкі кульки.

Обваляти їх у кокосовій стружці. Викласти готові цукерки на листя м’яти.

До слова, новий порядок створення груп подовженого дня відтепер діє для всіх шкіл України. Він передбачає кращі умови для дітей і вперше дає можливість відкривати інклюзивні групи.

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