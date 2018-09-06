День програміста в Україні – дата

Неофіційно у багатьох країнах, у тому числі і в Україні, День програміста відзначають 13 вересня.

День програміста відзначають 13 вересня.

Дати проведення свята обрана не випадково, адже припадає на 256 день року. А 256 – це максимально можливе число елементів будь-якої системи з 8-бітовим кодуванням.

У невисокосний рік День програміста завжди випадає на 13 вересня, у високосний – на 12 вересня.

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В Україні професія програміста не тільки престижна, але ще і прибуткова.

Раніше Факти ICTV писали, що Apple проведе 12 вересня конференцію, на якій, як очікується, будуть представлені нові моделі iPhone.

Фото: unsplash.