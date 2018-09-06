В Індонезії два варани напали на американського фотографа Енді Лернера, який знімав дику природу.

Про це пише Daily Mail.

Лернеру довелося відбиватися від рептилій, здатних розправитися з супротивником у 10-15 разів більшиз за них самих. Але навіть сидячи у маленькому човні, що йде по морю, фотограф зміг відбитися, і тепер у нього є дуже вражаючі фотографії цих тварин і відео поєдинку з ними.

Фотограф Енді Лернер з Лос-Анджелеса приїхав в Індонезію для зйомок місцевих екзотичних тварин. Серед видів, які його цікавили, були комодські варани.

Це найбільші з сучасних ящірок і небезпечні хижаки, які полюють на великих тварин. І коли Лернер знімав їх з човна поряд з узбережжям острова Рінка, два варани спробували залізти до нього на борт, щоб напасти.

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Конкретно ці дракони звикли до того, що їх годують туристи з човнів, тому вони підпливають до кожного човні, щоб перевірити, чи дадуть їжі.

Варани могли повести себе так агресивно, як раз тому, що їх не погодували, вважає фотограф. Важко визначити, що б вони стали робити, якби забралися в човен, тому він воліє радіти, що у них не вийшло.

Щоб зняти варанів настільки близько, Лернер попросив своїх гідів стримувати їх палицями, а сам ліг набік, поставив камеру на борт човна і опинився практично лицем до лиця з хижаками.

За його словами, те, що почалося як спроба пережити атаку рептилій, перетворилося на можливість зробити унікальні кадри.





Фотограф зробив унікальні знімки варанів, відбиваючись від атаки / 3 фотографии

Нагадаємо, в червні 2017 року в Таїланді на острові Тау знайшли тіло туристки з Бельгії Елізи Даллеманге. Воно було розірване вараном.

Фото, відео: Энді Лернер.