Іграшка за $2 тис. Левиця вкрала камеру фотографа та віднесла дитинчатам

У національному парку в Ботсвані левиця вкрала камеру у професійного фотографа та “подарувала” її дитинчатам як іграшку.

Фотограф дикої природи Барбара Дженсен Форстер знімала життя левів у національному парку в Ботсвані, пише TJ.

Левиця звернула увагу на групу фотографів, коли вони занадто близько підійшли до її дитинчат.

Вона загарчала та попрямувала в їхній бік, тому фотографи змушені були відступити.

У цей момент Форстер впустила свою камеру вартістю понад $2 тис.

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Левиця перевернула техніку на бік і акуратно взяла зубами за об’єктив. Вона перенесла камеру на деяку відстань, де знахідкою зацікавилися левенята.

Коли леви пішли, Форстер змогла забрати свою камеру. Техніка була в робочому стані, хоча на корпусі залишилися невеликі подряпини та сліди від зубів.

Раніше лев напав на чоловіка в сафарі-парку – вп’явся в горло та потягнув у кущі. На щастя, чоловік вижив.

Відео: SWNS TV