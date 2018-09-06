PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Ryanair дозволив безкоштовно здати багаж - умови/

Ryanair дозволив безкоштовно здати багаж – умови

Пасажири лоукостера Ryanair, які купили квитки в період з 23 по 31 серпня, зможуть безкоштовно здати багаж.

Ryanair

Не дивлячись на нову багажну політику, лоукостер Ryanair дозволив пасажирам, які купили квитки в період з 23 по 31 серпня, безкоштовно здати 10 кг багажу, повідомляється у Twitter компанії.

Тим же, хто купив квиток після 1 вересня або на виліт після 1 листопада, доведеться платити за великогабаритний багаж.

Після введення нових правил, пасажирам без пріоритетної посадки дозволяється брати на борт тільки маленьку ручну поклажу.

Читайте: Скасовано 400 рейсів! В Європі страйкують пілоти Ryanair

До слова, ірландський лоукостер Ryanair почав польоти з України. Заповненість першого рейсу з Києва до Берліна склала 100%.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка