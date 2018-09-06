Ryanair дозволив безкоштовно здати багаж – умови

Пасажири лоукостера Ryanair, які купили квитки в період з 23 по 31 серпня, зможуть безкоштовно здати багаж.
Не дивлячись на нову багажну політику, лоукостер Ryanair дозволив пасажирам, які купили квитки в період з 23 по 31 серпня, безкоштовно здати 10 кг багажу, повідомляється у Twitter компанії.
Тим же, хто купив квиток після 1 вересня або на виліт після 1 листопада, доведеться платити за великогабаритний багаж.
Після введення нових правил, пасажирам без пріоритетної посадки дозволяється брати на борт тільки маленьку ручну поклажу.
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До слова, ірландський лоукостер Ryanair почав польоти з України. Заповненість першого рейсу з Києва до Берліна склала 100%.
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