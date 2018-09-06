Як обрати вейп новачкові? Все, що потрібно знати про модний девайс

Як обрати вейп, на що варто звернути увагу і в чому його небезпека – в матеріалі Фактів ICTV.

Вейп – це електронний пристрій для куріння. Також його називають альтернативою електронної сигарети або кальяну. Вейп працює не з димом, а з парою.

Усередині вейпа розташована ємність зі спеціальною рідиною для куріння, нагрівальний елемент і акумуляторна батарея. Для роботи пристрою батарею періодично заряджають:

акумулятор – від його потужності залежить час, протягом якого гаджет зможе пропрацювати без підключення до зарядного пристрою

контейнер з рідиною. Саме від її складу залежить смак, аромат і густота пари

атомайзер – основний елемент вейпа. Він діє як нагрівач і перетворює рідину на пару.

Існує два основних види атомайзера:

дріпка – атомайзер без ємності для рідини, вимагає частої заправки

бак, бакомайзер – випарник з відсіком для жижі, що дозволяє залити відразу 5 мл рідини.

Чи небезпечний вейп?

– Він безпечніший за цигарки, але це, як кажуть, обирати менше з двох зол. Безпечніший тим, що немає продуктів згорання та пацієнт не отримує смоли у результаті згорання цигарок. Але вплив аерозолю на дихальну систему все ж є. Там використовується пропіонгліколь, а він ніколи не йде сам по собі, додається нікотин або ароматизовані добавки, – розповідає лікар-пульмонолог Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті Лідія Тараленко.

Пацієнт фактично отримує теж саме паління:

ритуал паління, тобто тримати в руках, затягуватися та видихати, а це пряма фізична залежність

вживання нікотину (якщо його додавати)

подразнення кашльових рецепторів

– Я не думаю, що спалений натуральний листок табака набагато гірше, ніж невідомі хімічні суміші. Тому сказати, що це абсолютно безпечно я не можу, – зазначає Лідія Тараленко.

Також експерт додає, що робити повні висновки зарано, бо не було проведено повних, незалежних досліджень, які б підтверджували або спростовували небезпеку вейпу.

Однак, поки таких висновків немає краще утриматися від вейпу. Особливо не рекомендується його використовувати підліткам.

Інтернет звичайно рясніє дослідженнями щодо вейпа, але в більшій своїй мірі це замовні матеріали, які використовувалися в маркетологічний битві.

Справа в тому, що з попаданням вейпа на ринок він почав стрімко набирати популярність, а тютюнові компанії злякалися, що він може і зовсім потіснити сигарети. Тому було опубліковано не мало матеріалів із залякуваннями про те, що вейп смертельно небезпечний. Однак, відповідь себе не змусила довго чекати і вже через деякий час посипалися статті із хвалебними відгуками про вейп.

Також варто враховувати той факт, що вейпи ніяк не регулюються державою.

Якщо ви вже вирішили остаточно спробувати себе в ролі вейпера, то ми розповімо на що саме варто звернути увагу.

Як обрати вейп

Види вейпів:

Одноразові ЕС. Їх розмір зазвичай не перевищує 10 см, а ємність акумулятора не перевищує 100 мАг. Їх переваги це низька ціна і компактність, але з мінусів можна виділити невелику енергоємність і необхідність частої дозаправки.

Ego формат – це електронки ємністю від 650 мАг, а довжина коливається в межах від 12 до 17 см. Картриджі даних моделей часто замінюються кліромайзерами або великими танками з об’ємом до 5 мл. Плюси – значний ресурс батареї та збільшений обсяг бака для рідини. Якщо ви відносите себе до завзятих курців, тоді такий девайс буде хорошим вибором.

Моди – вдосконалені електросігарети, які мають можливість індивідуальної настройки і збільшений ресурс паріння. Розрізняють такі типи вейпів цього формату: механічні – з надійною схемою роботи без додаткової електроніки і автоматичні (плати) – з регулюванням потужності, температури і часу затяжки.

Параметри вибору вейпа

Акумулятор

Найбільш поширеними є моделі з вбудованими акумуляторними батареями на 650, 900, 1100, 2000, 3000 мАг. Варто враховувати той факт, що акумулятор ємністю 650 мАг не підійде завзятим курця, оскільки його доведеться заряджати пару раз кожен день. Експерти радять придбати пристрій зі змінними акумуляторами формату 18650 або 21700.

Обслуговується або не обслуговується атомайзер

Для початківців вейперов краще підійде другий варіант, бо обслуговування вимагає певного досвіду. Неправильне обслуговування атомайзера може привести до його несправності.

Кількість пари

Кількість пари регулюється опором намотування спіралі – чим воно менше, тим більше пари. Також цей фактор залежить від ємності атомайзера.

Набір або збирати самостійно

Набір обійдеться дешевше у 90% випадків.

Для початківця найкраще підійдуть пристрої типу EGO та моделі з необслуговуваним атомайзером.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун каже, що досі немає переконливих свідчень, що переходити на електронні сигарети, навіть курцям зі стажем, є справді вдалим рішенням.

Фото: unsplash.

Відео: vAustinL