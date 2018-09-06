Зірки, комікси та косплей: у Києві пройде Comic Con Ukraine

22 і 23 вересня у Києві, на території Арт-заводу Платформа відбудеться міжнародний конвент Comic Con Ukraine.

22 і 23 вересня в Києві, на території Арт-заводу Платформа відбудеться міжнародний конвент Comic Con Ukraine. Фани косплей культури, аніме, фентезі, манги та інші представники гік-мистецтва зможуть не тільки перевтілитися в улюблених героїв, запастися свіжими виданнями коміксів, взяти участь у геймерських турнірах. Але й познайомитися з муві та косплей-іконами і виграти 100 тис. грн на грандіозному Косплей шоу.

Цієї осені подія дотримуватиметься класичного американського зразка Comic Con, який вперше пройшов у США майже 50 років тому і пустив своє коріння по всьому світу. Одним з ведучих заходу буде відомий блогер – Стас Давидов.

Особливості програми Сomic Con Ukraine 2018:

Польська виставка моделей всесвіту Star Wars

Ігрові турніри по Overwatch, CS: GO, Dota 2, Hearthstone

Офіційні стенди від компаній кінопрокату та ігрових розробників

Алея художників і коміксів

Виставка до сотої річниці чеського коміксу

Cosplay і Cover Dance-шоу

Фентезійний квест-лабіринт – епічні пригоди з лицарями та гоблінами

Виступи музичних колективів

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Зіркові гості конвента:

британський актор Джон Ріс-Девіс, відомий за фільмами Володар перснів, Індіана Джонс та останній хрестовий похід і Загублений світ

американський актор Брайан Декарт, зірка відеоігри Detroit: Become Human, в якій зіграв роль андроїда Коннора. А також його дружина, Амелія Роуз Блер, зірка серіалів Крик (Scream), Анатомія Грей (Grey’s Anatomy), Менталіст (The Mentalist) і багатьох інших

колумбійський художник Джон Jago Герра, відомий серією інтернет-коміксів Living with Hipstergirl and Gamergirl

До складу журі головного Cosplay шоу увійдуть чотири косплеєри зі світовим ім’ям: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji і Pugoffka

Відвідавши подію, ви станете свідком народження українського гік-конвенту нового зразка! Придбати квитки можна тут.

До слова, у Німеччині з будинку пристарілих пропали двоє пенсіонерів. Вони втекли на найбільший світовий фестиваль хеві-металу Wacken Open Air.