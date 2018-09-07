Адольф Гітлер був імпотентом

Історики, які досліджують життєвий шлях Гітлера, зазначають, що диктатор мав багато фобій та комплексів.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Причини неймовірної жорстокості Адольфа Гітлера історики та психіатри шукають у дитинстві майбутнього диктатора. Першим відхиленням, що наклало відбиток на усе його життя, була патологічна любов до матері і ненависть до батька, який нещадно лупцював сина. Гітлер буквально усе життя був маминим синочком.

Окрім мами, у житті Гітлера, звісно, траплялися й інші жінки. Проте багато істориків вважають диктатора імпотентом, через що прописували йому страх фізичних стосунків із протилежною статтю.

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Гітлер був надзвичайно сором’язливим чоловіком. Він ніколи не роздягався на людях. Навіть зробити рентген чи укол його доводилося довго вмовляти. Гітлер мав параноїдальний страх, що його сфотографують у трусах і світлину побачать усі. Тому у його маєтках ніколи не було басейнів. У публічні басейни чи на пляж Гітлер, звісно, також ніколи не ходив. Ба більше, навіть зняти піджак на публіці для диктатора було «зась», адже хтось міг побачити сліди поту на його сорочці.

До слова, Адольф Гітлер помер у Берліні у 1945 році, заявляють з усією впевненістю французькі вчені. При цьому вони розповіли, від чого помер фюрер.