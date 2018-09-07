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Гороскоп на сьогодні, 7 вересня

Сьогодні не бажано планувати важливих починань.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Варто перенести на інший час комерційні та фінансові операції.

У цей день велика ймовірність дратівливості, конфліктних ситуацій, різких слів і дій, строгих заходів. Також очікуються проблеми в комунікаціях і зв’язках.

Добре позайматися йогою, медитацією. Сьогодні будуть проявлені містичні теми.

Несприятливим в цей день вважається брати або давати гроші в борг.

Читайте: Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на вересень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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