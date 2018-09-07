Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду

Настали по-справжньому осінні вихідні, через які більше не погуляєш на вулиці і не посидиш на пляжі. Але вихід все ж є – концертні зали і затишні кафе.

На цих вихідних кияни можуть сходити на чудовий концерт Everlast або вечірку електронної музики Kerala Dust.

Також цього вікенду пройде Кураж Базар. Темою буде література.

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Осінь — не тільки дощі і меланхолія, вона може бути такою, якою вирішите ви. Все, що потрібно — скласти план. Факти ICTV вибрали найцікавіші заходи, які очікують Київ найближчим часом.

Latin Jazz Night

Фото: Facebook

Будинок Актора

7 вересня, 19.00

Вартість квитків: 70-300 грн

Придбати квитки можна тут

У багатьох осінь асоціюється саме з музикою у стилі джаз. Тому в ці вихідні можна буде насолодитися виконанням латиноамериканських мелодій і джазових стандартів від Київського Квартету Саксофоністів, і цим зробити осінній вечір тепліше.

До четвірки українських музикантів також долучиться молодий японський саксофоніст Кента Ігараші, який вже встиг завоювати чимало міжнародних премій і нагород.

Viva Espana. Piano Flamenco Band

Фото: Facebook

Caribbean Club

8 вересня, 19.00



Вартість квитків: 150-650 грн

Придбати квитки можна тут

Caribbean Club проводить серію концертів Viva Espana, і 8 вересня в рамках цієї серії відбудеться концерт гурту Piano Flamenco Band. Запальні ритми їх музики не залишать байдужим нікого, подарувавши колорит та атмосферу далеких Піренеїв.

Доповнювати дух пристрасної Іспанії цього вечора будуть майстерні танцюристки, які під музику фламенко виконуватимуть однойменний танець.

Kerala Dust

Фото: Facebook

КВЦ Парковий, CHI

8 вересня, 00.00

Вартість квитків: дівчата – безкоштовно, хлопці – 250 грн

Придбати квитки можна на вході

8 вересня гучний лондонський проект повертається в CHI by Decadence House з новою програмою і улюбленими треками.

Екстремально-музичне тріо з Лондона прагне подолати розрив між електронною музикою і традиційним написанням пісень, спираючись на автентичність звучання олдскульних британських колективів. Гітарні акорди переплетені з приємним басом і накладені на якісне техно, але все це є лише постаментом до вокалу заради якого збираються багатотисячні майданчика на всіх великих фестивалях.

Кураж Базар

Фото: Facebook

ВДНГ



8-9 вересня

Вартість квитків: 100 грн

Кураж Базар переїжджає на територію Виставкового центру. У програмі заходу: лекції, презентації книг, поетичні читання та багато іншого, що може зацікавити поціновувачів літератури. Музичною темою цього разу стануть джаз та класична музика, і саме вони лунатимуть для гостей із головної сцени.

Everlast

Фото: The Daily Beast

Зелений Театр



9 вересня, 19.00



Вартість квитків: 750 грн



Придбати квитки можна тут

Everlast — колишній учасник культових House of Pain та нестримних La Coka Nostra прямує з виступом до української столиці. Покинувши House of Pain на піку їх популярності, Everlast розпочав сольну кар’єру, явивши світу свій власний, унікальний стиль, поєднавши в межах своєї творчості блюз, фолк, кантрі, і звичайно ж, реп.

Його диски неодноразово набували золотого та платинового статусу, і так сталося, що на концерті у Києві святкуватиметься двадцятиріччя його другої платівки Whitey Ford Sings the Blues, що розійшлась накладом у три мільйони копій.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували список найкращих заходів вересня.