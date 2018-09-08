Гороскоп на сьогодні, 8 вересня

Сьогоднішній день, 8 вересня, може бути емоційно напруженим.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Сьогодні можливі роздратування і конфлікти на порожньому місці, особливо в ранкові години. Якщо цей час ви проводите з родиною, то краще не піддаватися на провокації і не влаштовувати їх самим. Бажано мінімізувати соціальні контакти.

Прогулянка пішки на самоті сприяє балансуванню самопочуття. Гарний час для прибирання у будинку.

Можна займатися питаннями вивчення минулого, в тому числі й своєї сім’ї.

Увечері добре зайнятися розслаблюючими процедурами – улюблений смачний теплий чай і промаслювання.

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Сьогодні не варто починати нове і важливе, краще відмовитися від великих покупок або фінансових операцій, день не підходить для здачі аналізів.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, брати чи давати гроші в борг, підстригання волосся, початок подорожі.

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