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Світовий рекорд. Чоловік розколов головою 217 горіхів

Навін Кумар із Індії за хвилину розколов головою максимальну кількість волоських горіхів і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Індус розбив головою 217 горіхів

Індус за хвилину методично розбив головою 217 горіхів, повідомляє upi.com.

У кадрі видно, що Кумар тримає руки за спиною, йде уздовж столу і тріскає горіхи один за другим.

Читайте: Майже 2 метри! Індус зрізав найдовші нігті у світі, які носив 66 років

До речі, попередній рекорд – 155 волоських горіхів за хвилину – належав пакистанцю  Мохаммаду Рашиду.

Фото: скрін відео Guinness World Records

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