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20 місць, які варто побачити, поки не зіграв у ящик

Наша планета неймовірно багата та барвиста! Серед приголомшливих пейзажів, потужних водоспадів і чарівних пляжів є місця, які напевно варто побачити хоча б раз у житті! 20 найсмачніших із них – у нашій добірці.

Північне сяйво

Острів Ваадху (Мальдіви)

Тільки на острові Ваадху можна побачити унікальний вид біолюмінесцентного фітопланктону, який світиться у темряві.

Хвилі, набігаючи на берег, забирають його з собою, і тоді вода переливається сотнями, тисячами блискучих вогнів.

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Озеро Ретба (Сенегал)

Розташоване в північно-східній частині Дакара озеро відоме незвичайним кольором води. Завдяки водоростям вода набуває насиченого кольору – від ніжно-рожевого до яскраво-червоного.

Крім того, високий вміст солі дозволяє весь час залишатися на плаву, як у Мертвому морі.

Озеро Флатхед (США)

Озеро Флатхед є найбільшою водоймою Америки (510 кв.км) і найпрозорішим озером у світі. На перший погляд водойма невелика, проте її глибина може досягати 113 метрів.

У прозорій воді легко можна побачити форель і окуня, тому місце є особливо популярним серед любителів рибаловлі.

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Памуккале (Туреччина)

Містечко Памуккале розташоване на південному заході Туреччини та в перекладі означає “бавовняний замок”. Місце відоме завдяки білосніжним каскадам!

Тут розташовані 17 термальних джерел і водойми-тераси з травертину. А води Памуккале мають особливі лікувальні властивості.

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Скляний пляж (США)

Чарівний різнокольоровий пляж розташований неподалік від національного парку Маккерічер у Каліфорнії.

На узбережжя роками звалювали сміття, проте з часом океанські хвилі “шліфували” розбиті пляшки і ті перетворилися на красиві різнокольорові камінці. Цією красою усипаний весь пляж!

Виносити з собою каміння тут строго заборонено, а от шматочок скла можна сміливо захопити з собою як сувенір.

Glass Beach, Fort Bragg, California, USA .

Кольорові скелі Данься (Китай)

Тільки в китайському місті Чжаньє можна побачити різнокольорові гори! Барвисті гірські утворення складаються з червоних пісковиків і конгломератів Крейдяного періоду.

З кожним роком місце набирає популярності, тому зараз є вся необхідна інфраструктура для досліджень дивовижних кольорових скель.

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Велика блакитна діра (Беліз)

Діаметр круглої карстової лійки становить 305 метрів, тоді як глибина – 120 метрів. З вертольота на це місце відкривається приголомшлива панорама.

Крім того, Велика блакитна діра дуже популярна серед дайверів – Жак-Ів Кусто включив її у топ-10 найкращих місць у світі для пірнання.

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Каньйон Антилопи (США)

Незвичайна форма скель і м’яке освітлення каньйону зробило його улюбленим місцем фотографів. Назву каньйон отримав через незвичайний колір смугастих скель, які нагадують забарвлення антилопи.

Потрапити в каньйон Антилопи можна тільки з гідом. При цьому варто враховувати, що в сезон дощів вхід сюди обмежений через небезпеку повені.

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Гора Тяньцзи (Китай)

Гора тяньцзи – одна з чотирьох найвідоміших живописних зон заповідника Улін’юань. Вершина гори знаходиться в середині “золотого трикутника” та досягає 1 260 метрів.

Тут прекрасні водоспади, таємничі печери, мальовничі ліси та багатий тваринний світ. Потрапити на гору можна самостійно через ліси або на канатних трамваях.

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Озеро Лох-Несс (Шотландія)

Щодня до озера Лох-Несс з’їжджаються тисячі туристів – місце знамените не тільки мальовничими краєвидами, а й невгасаючою легендою про лохнеське чудовисько.

Хто знає, може саме вам вдасться одним оком побачити міфічного монстра?

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Міст Васко да Гама (Португалія)

Найдовший у Європі міст знаходиться у столиці Португалії – Лісабоні. Вантовий міст через річку Тежу створений руками людини, проте від його розмірів стає трохи не по собі.

Тільки задумайтеся, міст може витримувати вітер зі швидкістю 250 км/год і найсильніші землетруси.

Язик Троля (Норвегія)

Ви колись стояли на краю світу? Якщо ні, сміливо вирушайте до гори Ск’єґґедаль у Норвегію. Язик Троля – це виступ, шматок скелі, що відколовся і застиг у горизонтальному положенні.

Найсміливіші туристи підіймаються на гору не тільки заради шикарного кадру, але й для цікавого досвіду сходження.


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Ніагарський водоспад (Канада, США)

Ніагарський водоспад складається із трьох великих потоків: Хорсшу-Фолс (Підкова), Американський водоспад і Брайдлвей (Фата). Через розвинену інфраструктуру водоспад дуже популярний серед туристів.

Він не є найвищим (висота досягає близько 53 метрів), проте Ніагарський водоспад – один із найпотужніших! Обсяг падаючої води сягає 5 700 куб. м./сек.

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Мачу-Пікчу (Перу)

Мачу-Пікчу – найвідоміший і водночас найзагадковіший пам’ятник культури інків, про існування якого ніхто не підозрював аж до початку 20 століття.

Місто збудоване на вершині гори, на висоті 2 450 метрів. Мачу-Пікчу входить у список нових чудес світу і є об’єктом, що охороняється ЮНЕСКО.

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Чорний пляж (Гаваї)

Пляж Паналу сформувався в результаті вулканічної активності. По суті, це суміш лави та базальту, тому пісок на узбережжі насиченого чорного кольору.

Крім туристів на пляжі можна зустріти безліч морських черепах – навіть зникаючих біс.

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Північне сяйво (Ісландія)

Північне сяйво можна спостерігати в Ісландії з кінця серпня по квітень. До речі, Ісландія – не єдине місце, де можна побачити північне сяйво, однак саме цю країну безпосередньо асоціюють зі світловим шоу.

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Острови Лау (Фіджі)

Місце, яке нагадує картинку з реклами про райський відпочинок. Тут небагато туристів, унікальна та незаймана природа.

Завдяки цьому можна відпочити від людей, погуляти по білосніжним пляжам і поніжитися у прозорій воді.

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Великий Бар’єрний риф

Найбільший у світі кораловий риф включає 900 островів у Кораловому морі та близько 3 тис. окремих рифів. На Великий Бар’єрний риф можна подивитися з повітря або зайнятися дайвінгом у безпосередній близькості.

Якщо ви не любите пірнати, можна відправитися в море на човні з прозорим дном і побачити різноманітну фауну під водою.

Вулкан Аоґасіма (Японія)

Однойменний острів Аоґасіма утворився в результаті вулканічної діяльності. Вулкан вивергався з 1700 року, проте досі активний, а поруч із кратером живуть близько 200 осіб.

Щоб по-справжньому оцінити всю красу цього місця, потрібно відправитися на самий пік – понад 430 метрів над рівнем моря. Потрапити на острів можна тільки на вертольоті або човні.

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Печера Скафтафетль (Ісландія)

Яскрава сапфірова печера з’явилася завдяки тому, що протягом століть лід тут спресовувався і витісняв повітряні бульбашки. Оскільки кисню не залишилося, лід поглинає сонячне світло і переливається відтінками синього.

Для безпеки відвідувати Скафтафетль можна тільки за низької температури повітря.

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Ми також зібрали 10 місць для відпустки восени в Україні та за кордоном.

Фото: Pixabay.com, сattur.ru, 10wow.ru, i10.fotocdn.net, planetofhotels.com, i1.wp.com, udivitelno.com, tripway.com, vegavoyage.com, travelidea.org, putidorogi-nn.ru, panukraine.ua, nordictravel.ua, chudesnyemesta.ru, explorebyyourself.com, quick-trips.com, s1.tchkcdn.com, womanadvice.ru, 1trek.com, animalworld.com.ua, tourweek.ru.

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