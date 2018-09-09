20 місць, які варто побачити, поки не зіграв у ящик

Наша планета неймовірно багата та барвиста! Серед приголомшливих пейзажів, потужних водоспадів і чарівних пляжів є місця, які напевно варто побачити хоча б раз у житті! 20 найсмачніших із них – у нашій добірці.
Острів Ваадху (Мальдіви)
Тільки на острові Ваадху можна побачити унікальний вид біолюмінесцентного фітопланктону, який світиться у темряві.
Хвилі, набігаючи на берег, забирають його з собою, і тоді вода переливається сотнями, тисячами блискучих вогнів.
Озеро Ретба (Сенегал)
Розташоване в північно-східній частині Дакара озеро відоме незвичайним кольором води. Завдяки водоростям вода набуває насиченого кольору – від ніжно-рожевого до яскраво-червоного.
Крім того, високий вміст солі дозволяє весь час залишатися на плаву, як у Мертвому морі.
Озеро Флатхед (США)
Озеро Флатхед є найбільшою водоймою Америки (510 кв.км) і найпрозорішим озером у світі. На перший погляд водойма невелика, проте її глибина може досягати 113 метрів.
У прозорій воді легко можна побачити форель і окуня, тому місце є особливо популярним серед любителів рибаловлі.
Памуккале (Туреччина)
Містечко Памуккале розташоване на південному заході Туреччини та в перекладі означає “бавовняний замок”. Місце відоме завдяки білосніжним каскадам!
Тут розташовані 17 термальних джерел і водойми-тераси з травертину. А води Памуккале мають особливі лікувальні властивості.
Скляний пляж (США)
Чарівний різнокольоровий пляж розташований неподалік від національного парку Маккерічер у Каліфорнії.
На узбережжя роками звалювали сміття, проте з часом океанські хвилі “шліфували” розбиті пляшки і ті перетворилися на красиві різнокольорові камінці. Цією красою усипаний весь пляж!
Виносити з собою каміння тут строго заборонено, а от шматочок скла можна сміливо захопити з собою як сувенір.
Кольорові скелі Данься (Китай)
Тільки в китайському місті Чжаньє можна побачити різнокольорові гори! Барвисті гірські утворення складаються з червоних пісковиків і конгломератів Крейдяного періоду.
З кожним роком місце набирає популярності, тому зараз є вся необхідна інфраструктура для досліджень дивовижних кольорових скель.
Велика блакитна діра (Беліз)
Діаметр круглої карстової лійки становить 305 метрів, тоді як глибина – 120 метрів. З вертольота на це місце відкривається приголомшлива панорама.
Крім того, Велика блакитна діра дуже популярна серед дайверів – Жак-Ів Кусто включив її у топ-10 найкращих місць у світі для пірнання.
Каньйон Антилопи (США)
Незвичайна форма скель і м’яке освітлення каньйону зробило його улюбленим місцем фотографів. Назву каньйон отримав через незвичайний колір смугастих скель, які нагадують забарвлення антилопи.
Потрапити в каньйон Антилопи можна тільки з гідом. При цьому варто враховувати, що в сезон дощів вхід сюди обмежений через небезпеку повені.
Гора Тяньцзи (Китай)
Гора тяньцзи – одна з чотирьох найвідоміших живописних зон заповідника Улін’юань. Вершина гори знаходиться в середині “золотого трикутника” та досягає 1 260 метрів.
Тут прекрасні водоспади, таємничі печери, мальовничі ліси та багатий тваринний світ. Потрапити на гору можна самостійно через ліси або на канатних трамваях.
Озеро Лох-Несс (Шотландія)
Щодня до озера Лох-Несс з’їжджаються тисячі туристів – місце знамените не тільки мальовничими краєвидами, а й невгасаючою легендою про лохнеське чудовисько.
Хто знає, може саме вам вдасться одним оком побачити міфічного монстра?
Міст Васко да Гама (Португалія)
Найдовший у Європі міст знаходиться у столиці Португалії – Лісабоні. Вантовий міст через річку Тежу створений руками людини, проте від його розмірів стає трохи не по собі.
Тільки задумайтеся, міст може витримувати вітер зі швидкістю 250 км/год і найсильніші землетруси.
Язик Троля (Норвегія)
Ви колись стояли на краю світу? Якщо ні, сміливо вирушайте до гори Ск’єґґедаль у Норвегію. Язик Троля – це виступ, шматок скелі, що відколовся і застиг у горизонтальному положенні.
Найсміливіші туристи підіймаються на гору не тільки заради шикарного кадру, але й для цікавого досвіду сходження.
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Ніагарський водоспад (Канада, США)
Ніагарський водоспад складається із трьох великих потоків: Хорсшу-Фолс (Підкова), Американський водоспад і Брайдлвей (Фата). Через розвинену інфраструктуру водоспад дуже популярний серед туристів.
Він не є найвищим (висота досягає близько 53 метрів), проте Ніагарський водоспад – один із найпотужніших! Обсяг падаючої води сягає 5 700 куб. м./сек.
Мачу-Пікчу (Перу)
Мачу-Пікчу – найвідоміший і водночас найзагадковіший пам’ятник культури інків, про існування якого ніхто не підозрював аж до початку 20 століття.
Місто збудоване на вершині гори, на висоті 2 450 метрів. Мачу-Пікчу входить у список нових чудес світу і є об’єктом, що охороняється ЮНЕСКО.
Чорний пляж (Гаваї)
Пляж Паналу сформувався в результаті вулканічної активності. По суті, це суміш лави та базальту, тому пісок на узбережжі насиченого чорного кольору.
Крім туристів на пляжі можна зустріти безліч морських черепах – навіть зникаючих біс.
Північне сяйво (Ісландія)
Північне сяйво можна спостерігати в Ісландії з кінця серпня по квітень. До речі, Ісландія – не єдине місце, де можна побачити північне сяйво, однак саме цю країну безпосередньо асоціюють зі світловим шоу.
Острови Лау (Фіджі)
Місце, яке нагадує картинку з реклами про райський відпочинок. Тут небагато туристів, унікальна та незаймана природа.
Завдяки цьому можна відпочити від людей, погуляти по білосніжним пляжам і поніжитися у прозорій воді.
Великий Бар’єрний риф
Найбільший у світі кораловий риф включає 900 островів у Кораловому морі та близько 3 тис. окремих рифів. На Великий Бар’єрний риф можна подивитися з повітря або зайнятися дайвінгом у безпосередній близькості.
Якщо ви не любите пірнати, можна відправитися в море на човні з прозорим дном і побачити різноманітну фауну під водою.
Вулкан Аоґасіма (Японія)
Однойменний острів Аоґасіма утворився в результаті вулканічної діяльності. Вулкан вивергався з 1700 року, проте досі активний, а поруч із кратером живуть близько 200 осіб.
Щоб по-справжньому оцінити всю красу цього місця, потрібно відправитися на самий пік – понад 430 метрів над рівнем моря. Потрапити на острів можна тільки на вертольоті або човні.
Печера Скафтафетль (Ісландія)
Яскрава сапфірова печера з’явилася завдяки тому, що протягом століть лід тут спресовувався і витісняв повітряні бульбашки. Оскільки кисню не залишилося, лід поглинає сонячне світло і переливається відтінками синього.
Для безпеки відвідувати Скафтафетль можна тільки за низької температури повітря.
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Фото: Pixabay.com, сattur.ru, 10wow.ru, i10.fotocdn.net, planetofhotels.com, i1.wp.com, udivitelno.com, tripway.com, vegavoyage.com, travelidea.org, putidorogi-nn.ru, panukraine.ua, nordictravel.ua, chudesnyemesta.ru, explorebyyourself.com, quick-trips.com, s1.tchkcdn.com, womanadvice.ru, 1trek.com, animalworld.com.ua, tourweek.ru.