День працівників нафтової та газової промисловості: що за свято, як привітати

У другу неділю вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. У 2018 році він припадає на 9 вересня. Що це за свято і як привітати нафтовиків та газовиків – у матеріалі Фактів ICTV.

Що за свято

Святкувати День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в Україні почали у другу неділю вересня з 1993 року. Його встановлено указом президента від 12 серпня №302/93.

Але це вже було після здобуття незалежності, а видобуток нафти в промислових масштабах в Україні почався ще у XVIII столітті, на початок XX – на Прикарпатті видобувалося близько 2 млн тонн чорного золота.

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Газовидобувна промисловість бере свій початок у 20-х роках, коли було введено в експлуатацію Дашавське газове родовище і збудовано перший український газопровід Дашава – Стрий.

Найбільш інтенсивний розвиток цих галузей пов’язаний з відкриттям у повоєнні роки промислових запасів газу та нафти в Причорноморсько-Кримській газоносній області, а також у регіоні Дніпровсько-Донецької западини та на Прикарпатті.

До речі, з 1945 року, вперше в історії світової газової промисловості, саме з території України стали здійснюватися прямі експортні поставки природного газу в Європу, зокрема в Польщу.

На даний момент Україна має одну з найскладніших і найефективніших газотранспортних трубопровідних систем протяжністю близько 37 тис. км.



Як привітати нафтовиків і газовиків

***

Ви по життю королі,

Ті, що з чорним золотом,

Побажаємо вам любові

І виглядати молодо.

Хай нелегка праця у вас,

Але все буде просто.

І начальство нагородить вас

По роботі зростанням.

***

З надр підземних ти качаєш

Чорне золото землі,

Жити людям допомагаєш,

У достатку, у теплі.

Ми тебе вітати хочем,

З святом твоїм, нафтовик!

І тобі бажати можем:

Лише щастя та успіх!

***

Паливної промисловості трудівник,

Також газівник наш і нафтовик,

Зі святом! Нехай восени застудженої

З сердець любовним жаром тягне!

У сім’ях вам — взаєморозуміння,

Праця сліпить успіхом нехай блискучим,

І удача радує увагою,

А доля балує солодким щастям!

***

Вас сьогодні вітаємо,

І від усієї душі бажаємо:

Нафта лилася щоб, як ріка,

Всім нам приносячи прибуток.

Хай мчить по трубах газ,

І щоб був запас.

Щоб заводи не стояли,

Щоб дома не замерзали.

***

Прості люди вдячні вам за тепло в будинках і квартирах взимку. Затишок і комфорт у скромних приміщеннях і шикарних апартаментах відчуває кожен із нас завдяки вам. Газ і нафта – це золотий запас сучасності. Здобувайте його для того, щоб дарувати людям тепло і радість.

До слова, Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ у 2018 році зростуть на 25%.

Фото: Нафтогаз України