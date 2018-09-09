День працівників нафтової та газової промисловості: що за свято, як привітати

У другу неділю вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. У 2018 році він припадає на 9 вересня. Що це за свято і як привітати нафтовиків та газовиків – у матеріалі Фактів ICTV.
Що за свято
Святкувати День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в Україні почали у другу неділю вересня з 1993 року. Його встановлено указом президента від 12 серпня №302/93.
Але це вже було після здобуття незалежності, а видобуток нафти в промислових масштабах в Україні почався ще у XVIII столітті, на початок XX – на Прикарпатті видобувалося близько 2 млн тонн чорного золота.
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Газовидобувна промисловість бере свій початок у 20-х роках, коли було введено в експлуатацію Дашавське газове родовище і збудовано перший український газопровід Дашава – Стрий.
Найбільш інтенсивний розвиток цих галузей пов’язаний з відкриттям у повоєнні роки промислових запасів газу та нафти в Причорноморсько-Кримській газоносній області, а також у регіоні Дніпровсько-Донецької западини та на Прикарпатті.
До речі, з 1945 року, вперше в історії світової газової промисловості, саме з території України стали здійснюватися прямі експортні поставки природного газу в Європу, зокрема в Польщу.
На даний момент Україна має одну з найскладніших і найефективніших газотранспортних трубопровідних систем протяжністю близько 37 тис. км.
Як привітати нафтовиків і газовиків
***
Ви по життю королі,
Ті, що з чорним золотом,
Побажаємо вам любові
І виглядати молодо.
Хай нелегка праця у вас,
Але все буде просто.
І начальство нагородить вас
По роботі зростанням.
***
З надр підземних ти качаєш
Чорне золото землі,
Жити людям допомагаєш,
У достатку, у теплі.
Ми тебе вітати хочем,
З святом твоїм, нафтовик!
І тобі бажати можем:
Лише щастя та успіх!
***
Паливної промисловості трудівник,
Також газівник наш і нафтовик,
Зі святом! Нехай восени застудженої
З сердець любовним жаром тягне!
У сім’ях вам — взаєморозуміння,
Праця сліпить успіхом нехай блискучим,
І удача радує увагою,
А доля балує солодким щастям!
***
Вас сьогодні вітаємо,
І від усієї душі бажаємо:
Нафта лилася щоб, як ріка,
Всім нам приносячи прибуток.
Хай мчить по трубах газ,
І щоб був запас.
Щоб заводи не стояли,
Щоб дома не замерзали.
***
Прості люди вдячні вам за тепло в будинках і квартирах взимку. Затишок і комфорт у скромних приміщеннях і шикарних апартаментах відчуває кожен із нас завдяки вам. Газ і нафта – це золотий запас сучасності. Здобувайте його для того, щоб дарувати людям тепло і радість.
До слова, Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ у 2018 році зростуть на 25%.
Фото: Нафтогаз України