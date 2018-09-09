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Гороскоп на сьогодні, 9 вересня

Сьогоднішній день, 9 вересня, найбільше підходить для відпочинку і релаксації.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Зірки радять зайнятися будь-якою творчістю: спів, малювання і т.д.

Сьогодні не варто починати великі і важливі проекти – доречніше закінчувати справи, особливо дрібні, які не потребують великих зусиль і енергії.

Початок лікування краще відкласти.

Варто уважно поставитися до витрат.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, брати чи давати гроші в борг, стрижка волосся, початок подорожі.

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До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на вересень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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