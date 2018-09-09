Найкрасивіші жінки-політики (ГОЛОСУВАННЯ)

Сьогодні у всьому світі святкують Міжнародний день краси.

У політиці дуже багато красивих жінок і Факти ICTV вирішили з нагоди свята обрати найпривабливішу.

Орлі Леві-Абукасіс

Співачка, телеведуча, ізраїльський політик, депутат Кнесету 18 і 20 скликань від партії Наш дім Ізраїль і 19 скликання від блоку Лікуд.

Орлі — мати 4 дітей. Вона живе з чоловіком Ліором Абукасісом і дітьми неподалік від Бейт-Шеана. Також вона пише пісні для рок-групи Франкс, одним з виконавців якої є її чоловік.

На думку читачів інтернет-версії іспанської газети 20 Minutos, яка провела в 2009 році спеціальне опитування, чотири ізраїльських жінки-політика увійшли в число 54-х найкрасивіших представниць прекрасної статі, які займають високі державні пости в різних країнах світу. У цьому списку депутат Кнесету Орлі Леві-Абукасис займає 14-е місце.

Єва Кайлі

Єва є членом Парламенту Греції, членом комітету з питань національної оборони і закордонних справ. Вона займає посаду в організації, що захищає права греків за межами їхньої батьківщини. Стрімка політична кар’єра – цілком заслуга Кайлі. Успіх криється у її працьовитості, цілеспрямованості і вольовому характері.

До того, як прийти в політику, Єва працювала журналістом і телеведучою, робила сюжети для головного каналу Греції – Mega Channel.

Мара Карфанья

Італійський політик, у минулому фотомодель і телеведуча, міністр з питань рівних можливостей у IV уряді Берлусконі (2008-2011). В 2006 році було обрано до палати депутатів Італії від партії Вперед, Італія, а 8 травня 2008 року увійшла до складу кабінету міністрів Сильвіо Берлусконі.

Наталія Королевська

Український політичний і державний діяч, лідер партії Україна — Вперед!

У 2010 році Королевська зайняла 15-е місце в рейтингу ТОП-100 найвпливовіших жінок України, складеному журналом Фокус.

У 2014 році була кандидатом на виборах президента України, 30 квітня зняла свою кандидатуру.

Юлія Тимошенко

Український політик. Народний депутат України з 1997 року.

Лідер Батьківщини. Двічі очолювала уряд.

У 2009 році Тимошенко потрапила в топ-54 найкрасивіших жінок-політиків у світі, який склало британське видання Daily Mail. Вона зайняла в цьому рейтингу 8-е місце.

Читайте: 5 найсексуальніших образів гала-вечері amfAR – голосування

Раніше ми публікували топ-10 найкрасивіших жінок світу всіх часів.

Фото: onedio.