Привітання з Днем танкіста в Україні

День танкіста в 2018 році відзначають 9 вересня.
День танкіста щорічно відзначається у другу неділю вересня. Урочиста дата була заснована у 1997 році указом президента України Леоніда Кучми.
У незалежній Україні свято заснували для ініціативи танкобудівників нашої країни і ветеранів танкових військ, а також для виховання нових поколінь танкістів ЗСУ.
Не забудьте привітати рідних, близьких чи знайомих, які пов’язані з професійним святом Днем танкіста.
Читайте: Куди піти у вересні у Києві: топ-10 найкращих заходів
* * *
У полі тихіше за мишу,
У місті грім громовий,
У танку стоїть не покришка –
Гусениця в ходовій.
Ти сьогодні веселися,
Відзначай, не спи,
Тільки в танк якщо ти сядеш,
Дім не зачепи.
* * *
Сьогодні День танкіста відзначаємо
І від усього ми серця бажаємо:
Великого щастя, миру в родину,
І перемоги, лиш не за всяку ціну.
* * *
Ти не артист, не програміст,
Ти не політик, не учений.
Твоя професія – “танкіст”.
Бажаємо менше воювати,
Ні з ким тобі не ворогувати,
Любов і щастя лише знати.
Нагадаємо, 24 серпня на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві відбувся військовий парад.