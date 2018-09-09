Привітання з Днем танкіста в Україні

День танкіста в 2018 році відзначають 9 вересня.

День танкіста щорічно відзначається у другу неділю вересня. Урочиста дата була заснована у 1997 році указом президента України Леоніда Кучми.

У незалежній Україні свято заснували для ініціативи танкобудівників нашої країни і ветеранів танкових військ, а також для виховання нових поколінь танкістів ЗСУ.

Не забудьте привітати рідних, близьких чи знайомих, які пов’язані з професійним святом Днем танкіста.

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У полі тихіше за мишу,

У місті грім громовий,

У танку стоїть не покришка –

Гусениця в ходовій.

Ти сьогодні веселися,

Відзначай, не спи,

Тільки в танк якщо ти сядеш,

Дім не зачепи.

* * *

Сьогодні День танкіста відзначаємо

І від усього ми серця бажаємо:

Великого щастя, миру в родину,

І перемоги, лиш не за всяку ціну.

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Ти не артист, не програміст,

Ти не політик, не учений.

Твоя професія – “танкіст”.

Бажаємо менше воювати,

Ні з ким тобі не ворогувати,

Любов і щастя лише знати.

Нагадаємо, 24 серпня на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві відбувся військовий парад.