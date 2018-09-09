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Штормове попередження в Україні: де та коли

Жителям Харківської, Сумської та Чернігівської областей 9 вересня варто приготуватися до сильного дощу, грози та поривів вітру.

Синоптики попередили про штормове попередження в Україні, пише УНІАН.

Читайте: Стихія у Криму: смерчі та потоки, що змивали людей

– 9 вересня вранці у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, вдень у більшості центральних областей сильні дощі, грози, на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с.  У найближчі 1-3 години з утриманням до кінця доби 9 вересня у Харківській, Сумській та Чернігівській областях сильні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, – повідомив Укргідрометцентр.

Раніше Факти ICTV писали, що неподалік курортного міста Бердянськ помітили смерч.

Фото: dreamstime.

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