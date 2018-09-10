Презентація Apple 2018: де і коли дивитися

Презентація Apple 2018 пройде 12 вересня о 20.00. Компанія Apple покаже три нових смартфони iPhone XS, iPhone 9 та iPhone XS Max і не лише.

Презентація Apple 2018 – найголовніша подія у світі технологій.

Коли і де дивитися презентацію Apple 2018

Офіційна презентація Apple 2018 почнеться о 10.00 за місцевим часом або о 20.00 за Київським часом.

Побачити її можна буде на офіційному сайті Apple, але трансляція працюватиме лише у браузері Safari (версії 8.0 і вище), а також через Microsoft Edge у Windows 10.

Але YouTube-канал Wylsacom транслюватиме презентацію Apple 2018 з перекладом.

Читайте: Більше не iPhone. Названо найбільш продаваний смартфон у світі

Що покажуть на презентації Apple 2018

І нехай компанія Apple, як завжди, тримає інтригу, проте ЗМІ вже опублікували свої припущення.

Так, очікується, що на презентації Apple представлять три нових смартфони iPhone XS, iPhone 9 і iPhone XS Max.

Крім того, покажуть нове покоління “розумного” годинника Apple Watch Series 4, який отримає збільшений на 15% дисплей і дозвіл екрану до 480х390 пікселів, при цьому годинник будуть володіти такими ж габаритами.

Ймовірно, що разом з новим годинником і iPhone Apple покаже покращений iPad Pro 2018. Зі зменшеним дисплеєм до 11 дюймів і з тонкими рамками разом з функцією розблокування за допомогою особи Face ID.

Нагадаємо, Факти ICTV розбирали, що відомо про новинки Apple 2018.

Фото: Spencer Platt\Getty Images