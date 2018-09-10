Рош ха-Шана 2018: що за свято і до чого тут Україна

Свято Рош ха-Шана або іудейський Новий рік у більшості українців асоціюється з масовим паломництвом хасидів до Умані Черкаської області. Чому вони святкують його восени і прагнуть потрапити в ці дні саме до України – у матеріалі Фактів ICTV.

В Україну на Рош ха-Шана вже прибули майже 28 тис. паломників.

Святкування Нового 5778-го року за іудейським календарем почалося 9 вересня і триватиме три дні.

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Чому іудеї святкують Рош ха-Шана восени

Дні святкування єврейського Нового року називаються Рош ха-Шана, що в перекладі з івриту означає “голова року”.

Євреї живуть за місячно-сонячним календарем, тому їхні свята є рухомими щодо григоріанського календаря.

У 2018 році іудеї зустрічають вже 5778-й рік – з 9 по 11 вересня.

Рош ха-Шана припадає на початок тішрея – сьомого місяця єврейського календаря.

Вважається, що Бог створив світ саме у сьомий місяць. Тому з нього і ведеться літочислення.

Варто також відзначити, що Рош ха-Шана є особливим днем ​​не тільки тому, що це одне з головних єврейських свят, а й тому, що саме в цей день проходить Вищий Суд – тобто вирішується доля всього живого в цьому світі на майбутній рік.

В єврейський Новий рік необхідно сурмити в шофар – спеціальний баранячий ріг, який своїм звучанням закликає євреїв покаятися в день Суду, а також знаменує владу Бога над творіннями в новому році.

Фото: ujew.com.ua

Чому хасиди їдуть на Новий рік до Умані

В Умані знаходиться одна з найбільш шанованих святинь для хасидів – могила одного із засновників хасидизму (течія іудаїзму) цадика Рабі Нахмана.

Хасиди-паломники вважають своїм обов’язком хоча б раз у житті побувати на могилі Нахмана, вважаючи, що зустріч Нового року біля його могили зробить наступний рік щасливішим і успішнішим.

Ще одним популярним для хасидів місцем в Умані є озера. Там влаштовуються голі купання. За повір’ям, у цих водах хасид повинен змити з себе всі гріхи, які накопичив за рік. І холодна вода для цього не перешкода. Чимало прочан скидають весь одяг і занурюються в прохолодну, але очисну воду. Тут же хасиди моляться, співають і танцюють.

Що стосується інших іудеїв – вони обходяться без паломництва до Умані.

Традиції і заборони на Рош ха-Шана

Усі єврейські свята настають не вранці після сходу сонця, а ввечері попереднього дня. Вони вірять, що саме в цей момент заходу сонця зароджується новий день.

У ці святкові дні євреї моляться і просять вибачення у родичів за завдані образи. Також вони звертають увагу на всілякі знамення.

А ще іудеї просто зобов’язані на Рош ха-Шана веселитися.

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За святковим столом євреї спочатку вимовляють благословення над вином (кідуш), далі відбувається ритуальне обмивання рук, після цього благословляють хліб (хал), і тільки потім приступають до трапези.

До речі, у євреїв традиційний фрукт для цього свята – це гранат, але його можна замінити яблуками. Не обійтися і без меду – щоб наступний рік був солодким.

А хліб повинен бути в формі вінка, що означає циклічність часу.

Якщо на Рош ха-Шана готують рибу, подають неодмінно з головою, щоб “бути на чолі, а не в хвості”.

На Новий рік євреям заборонено їсти гірку і кислу їжу, щоб наступний рік не став роком прикрощів та біди.

Під забороною і горіхи. Це слово на івриті означає “гріх”. А про гріх згадувати в ці дні не можна.

Звичайно, це не всі звичаї – їх набагато більше, і всі вони, в основному, грунтуються на вживанні в їжу тих продуктів, назви яких означають щось добре.

До слова, Факти ICTV також підготували список найкращих заходів вересня.

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