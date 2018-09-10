Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА)

Календар церковних свят складається з перехідних і неперехідних важливих православних дат. Факти ICTV зібрали для вас всі воєдино, щоб ви нічого не пропустили в наступному році.

Церковний православний календар складається з Двунадесятих (рухомих і нерухомих) і Великих свят, дати відзначення яких не змінюються.

Рухомі свята щорічно зміщуються у церковному календарі. Початок і закінчення посту, а також дні перехідних свят рахують від дати святкування Великодня (ця дата також плаває у календарі). Рухомі свята в нашому календарі позначені зірочкою*.

Нерухомі свята зазначаються за Юліанським календарем, який має розбіжність із Григоріанським календарем на 13 днів.

Великдень завжди записують окремо, оскільки ця дата є найбільш значущою для всіх християн.

Читайте: Річниці весілля: що прийнято дарувати (ІНФОГРАФІКА)

Січень 2018

6 січня – закінчення Різдвяного багатоденного посту, Святвечір

– закінчення Різдвяного багатоденного посту, Святвечір 7 січня – Різдво Христове

– з 7 січня по 17 січня – Святки

– Святки 14 січня – Обрізання Господнє

– Обрізання Господнє 18 січня – Водохресний святвечір, або Навечір’я Богоявлення (одноденний піст)

– Водохресний святвечір, або Навечір’я Богоявлення (одноденний піст) 19 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє

– 24 січня – одноденний піст

– одноденний піст 25 січня – День пам’яті великомучениці Тетяни або Тетянин день

– День пам’яті великомучениці Тетяни або Тетянин день 26 січня – одноденний піст

– одноденний піст 29 січня – початок тижня Митаря і Фарисея

Лютий 2018

3 лютого – закінчення тижня Митаря і фарисея

– закінчення тижня Митаря і фарисея 7 лютого – одноденний піст

– одноденний піст 9 лютого – одноденний піст

– одноденний піст 10 лютого – М’ясопусна Субота чи Вселенська батьківська субота

– М’ясопусна Субота чи Вселенська батьківська субота з 12 по 18 лютого – Сиропусний тиждень або Масниця

– Сиропусний тиждень або Масниця 15 лютого – Стрітення Господнє

– Стрітення Господнє 18 лютого – Прощена неділя

– 19 лютого – Початок Великого посту

Березень 2018

3 березня – Субота другої седмиці Великого багатоденного посту

– Субота другої седмиці Великого багатоденного посту 9 березня – Знайдення голови Іоанна Предтечі

– 10 березня – Субота третьої седмиці суворого Великого посту

– Субота третьої седмиці суворого Великого посту 17 березня – Субота четвертої седмиці Великого посту

– Субота четвертої седмиці Великого посту 31 березня – Лазарева субота

Квітень 2018

1 квітня * – Вхід Господній в Єрусалим

– Вхід Господній в Єрусалим 7 квітня – закінчення Великого посту

– закінчення Великого посту 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

– Благовіщення Пресвятої Богородиці 8 квітня * – Великдень або Світле Воскресіння Христове

– з 8 по 14 квітня – Пасхальна седмиця або суцільна Світла седмиця

– Пасхальна седмиця або суцільна Світла седмиця 17 квітня – Радониця, особливий день поминання покійних

– Радониця, особливий день поминання покійних 18 квітня – одноденний піст

– одноденний піст 20 квітня – одноденний піст

– одноденний піст 25 квітня – одноденний піст

– одноденний піст 27 квітня – одноденний піст

Травень 2018

2 травня – одноденний піст

– одноденний піст 4 травня – одноденний піст

– одноденний піст 9 травня – День поминання покійних воїнів

– День поминання покійних воїнів 9 травня – одноденний піст

– одноденний піст 11 травня – одноденний піст

– одноденний піст 16 травня – одноденний піст

– одноденний піст 17 травня * – Вознесіння Господнє

– 18 травня – одноденний піст

– одноденний піст 23 травня – одноденний піст

– одноденний піст 25 травня – одноденний піст

– одноденний піст 26 травня – Троїцька Субота

– Троїцька Субота 27 травня * – Свята Трійця або П’ятидесятниця

– 28 травня – Духів день

– Духів день 28 травня – початок Троїцької суцільний седмиці

– початок Троїцької суцільний седмиці 31 травня – Невська трійця

Червень 2018

3 червня – закінчення Троїцької суцільний седмиці

– закінчення Троїцької суцільний седмиці 4 червня – початок багатоденного Петрова поста

– початок багатоденного Петрова поста 7 червня – третє Знайдення голови Іоанна Предтечі

Липень 2018

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі, Іванов день

– Різдво Іоанна Предтечі, Іванов день 8 липня – День Петра і Хавронії

– День Петра і Хавронії 11 липня – закінчення багатоденного Петрова поста

– закінчення багатоденного Петрова поста 12 липня – День святих апостолів Петра і Павла

– 13 липня – одноденний піст

– одноденний піст 18 липня – одноденний піст

– одноденний піст 20 липня – одноденний піст

– одноденний піст 25 липня – одноденний піст

– одноденний піст 27 липня – одноденний піст

Серпень 2018

1 серпня – одноденний піст

– одноденний піст 2 серпня – Ільїн день

– Ільїн день 3 серпня – одноденний піст

– одноденний піст 8 серпня – одноденний піст

– одноденний піст 10 серпня – одноденний піст

– одноденний піст з 14 по 27 серпня – Успенський багатоденний піст

– Успенський багатоденний піст 14 серпня – Медовий Спас або Маковей

– Медовий Спас або Маковей 19 серпня – Преображення Господнє

– 19 серпня – Яблучний Спас

– Яблучний Спас 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці

– 29 серпня – Горіховий Спас

– Горіховий Спас 29 серпня – одноденний піст

– одноденний піст 31 серпня – одноденний піст

Вересень 2018

5 вересня – одноденний піст

– одноденний піст 7 вересня – одноденний піст

– одноденний піст 11 вересня – Усікновення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст)

– Усікновення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст) 12 вересня – одноденний піст

– одноденний піст 14 вересня – одноденний піст

– одноденний піст 19 вересня – одноденний піст

– одноденний піст 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

– Різдво Пресвятої Богородиці 26 вересня – одноденний піст

– одноденний піст 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього (одноденний піст)

– (одноденний піст) 28 вересня – одноденний піст

Жовтень 2018

3 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 5 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 8 жовтня – День пам’яті преподобного Сергія

– День пам’яті преподобного Сергія 10 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 12 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці

– 17 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 19 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 24 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 26 жовтня – одноденний піст

– одноденний піст 31 жовтня – одноденний піст

Листопад 2018

2 листопада – одноденний піст

– одноденний піст 3 листопада – Димитрівська Субота

– Димитрівська Субота 7 листопада – одноденний піст

– одноденний піст 9 листопада – одноденний піст

– одноденний піст 14 листопада – одноденний піст

– одноденний піст 16 листопада – одноденний піст

– одноденний піст 21 листопада – Михайлів день

– Михайлів день 21 листопада – одноденний піст

– одноденний піст 23 листопада – одноденний піст

– одноденний піст 28 листопада – початок багатоденного Різдвяного посту

Грудень 2018

4 грудня – Введення Пресвятої Богородиці у храм

– 19 грудня – Миколин день

– Миколин день 25 грудня – Спиридон

– Спиридон 25 грудня – Католицьке Різдво

Раніше Факти ICTV писали, що вихідні на Новий рік в Україні триватимуть 3 дні. А всього в січні 10 вихідних: які – дивіться тут.