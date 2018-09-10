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Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА)

Календар церковних свят складається з перехідних і неперехідних важливих православних дат. Факти ICTV зібрали для вас всі воєдино, щоб ви нічого не пропустили в наступному році.

Церковний православний календар складається з Двунадесятих (рухомих і нерухомих) і Великих свят, дати відзначення яких не змінюються.

Рухомі свята щорічно зміщуються у церковному календарі. Початок і закінчення посту, а також дні перехідних свят рахують від дати святкування Великодня (ця дата також плаває у календарі). Рухомі свята в нашому календарі позначені зірочкою*.

Нерухомі свята зазначаються за Юліанським календарем, який має розбіжність із Григоріанським календарем на 13 днів.

Великдень завжди записують окремо, оскільки ця дата є найбільш значущою для всіх християн.

Читайте: Річниці весілля: що прийнято дарувати (ІНФОГРАФІКА)

Січень 2018

  • 6 січня – закінчення Різдвяного багатоденного посту, Святвечір
  • 7 січня –  Різдво Христове
  • з 7 січня по 17 січня – Святки
  • 14 січня – Обрізання Господнє
  • 18 січня – Водохресний святвечір, або Навечір’я Богоявлення (одноденний піст)
  • 19 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє
  • 24 січня – одноденний піст
  • 25 січня – День пам’яті великомучениці Тетяни або Тетянин день
  • 26 січня – одноденний піст
  • 29 січня – початок тижня Митаря і Фарисея

Лютий 2018

  • 3 лютого – закінчення тижня Митаря і фарисея
  • 7 лютого – одноденний піст
  • 9 лютого – одноденний піст
  • 10 лютого – М’ясопусна Субота чи Вселенська батьківська субота
  • з 12 по 18 лютого – Сиропусний тиждень або Масниця
  • 15 лютого – Стрітення Господнє
  • 18 лютого – Прощена неділя
  • 19 лютого – Початок Великого посту

Березень 2018

  • 3 березня – Субота другої седмиці Великого багатоденного посту
  • 9 березня – Знайдення голови Іоанна Предтечі
  • 10 березня – Субота третьої седмиці суворого Великого посту
  • 17 березня – Субота четвертої седмиці Великого посту
  • 31 березня – Лазарева субота

Квітень 2018

  • 1 квітня* – Вхід Господній в Єрусалим
  • 7 квітня – закінчення Великого посту
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 8 квітня*Великдень або Світле Воскресіння Христове
  • з 8 по 14 квітня – Пасхальна седмиця або суцільна Світла седмиця
  • 17 квітня – Радониця, особливий день поминання покійних
  • 18 квітня – одноденний піст
  • 20 квітня – одноденний піст
  • 25 квітня – одноденний піст
  • 27 квітня – одноденний піст

Травень 2018

  • 2 травня – одноденний піст
  • 4 травня – одноденний піст
  • 9 травня – День поминання покійних воїнів
  • 9 травня – одноденний піст
  • 11 травня – одноденний піст
  • 16 травня – одноденний піст
  • 17 травня*Вознесіння Господнє
  • 18 травня – одноденний піст
  • 23 травня – одноденний піст
  • 25 травня – одноденний піст
  • 26 травня – Троїцька Субота
  • 27 травня*Свята Трійця або П’ятидесятниця
  • 28 травня – Духів день
  • 28 травня – початок Троїцької суцільний седмиці
  • 31 травня – Невська трійця

Червень 2018

  • 3 червня – закінчення Троїцької суцільний седмиці
  • 4 червня – початок багатоденного Петрова поста
  • 7 червня – третє Знайдення голови Іоанна Предтечі

Липень 2018

  • 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі, Іванов день
  • 8 липня – День Петра і Хавронії
  • 11 липня – закінчення багатоденного Петрова поста
  • 12 липня – День святих апостолів Петра і Павла
  • 13 липня – одноденний піст
  • 18 липня – одноденний піст
  • 20 липня – одноденний піст
  • 25 липня – одноденний піст
  • 27 липня – одноденний піст

Серпень 2018

  • 1 серпня – одноденний піст
  • 2 серпня – Ільїн день
  • 3 серпня – одноденний піст
  • 8 серпня – одноденний піст
  • 10 серпня – одноденний піст
  • з 14 по 27 серпня – Успенський багатоденний піст
  • 14 серпня – Медовий Спас або Маковей
  • 19 серпня – Преображення Господнє
  • 19 серпня – Яблучний Спас
  • 28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці
  • 29 серпня – Горіховий Спас
  • 29 серпня – одноденний піст
  • 31 серпня – одноденний піст

Вересень 2018

  • 5 вересня – одноденний піст
  • 7 вересня – одноденний піст
  • 11 вересня – Усікновення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст)
  • 12 вересня – одноденний піст
  • 14 вересня – одноденний піст
  • 19 вересня – одноденний піст
  • 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
  • 26 вересня – одноденний піст
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього (одноденний піст)
  • 28 вересня – одноденний піст

Жовтень 2018

  • 3 жовтня – одноденний піст
  • 5 жовтня – одноденний піст
  • 8 жовтня – День пам’яті преподобного Сергія
  • 10 жовтня – одноденний піст
  • 12 жовтня – одноденний піст
  • 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці
  • 17 жовтня – одноденний піст
  • 19 жовтня – одноденний піст
  • 24 жовтня – одноденний піст
  • 26 жовтня – одноденний піст
  • 31 жовтня – одноденний піст

Листопад 2018 

  • 2 листопада – одноденний піст
  • 3 листопада – Димитрівська Субота
  • 7 листопада – одноденний піст
  • 9 листопада – одноденний піст
  • 14 листопада – одноденний піст
  • 16 листопада – одноденний піст
  • 21 листопада – Михайлів день
  • 21 листопада – одноденний піст
  • 23 листопада – одноденний піст
  • 28 листопада – початок багатоденного Різдвяного посту

Грудень 2018

  • 4 грудняВведення Пресвятої Богородиці у храм
  • 19 грудня – Миколин день
  • 25 грудня – Спиридон
  • 25 грудня – Католицьке Різдво

Раніше Факти ICTV писали, що вихідні на Новий рік в Україні триватимуть 3 дні. А всього в січні 10 вихідних: які – дивіться тут.

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