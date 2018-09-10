Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА)

Календар церковних свят складається з перехідних і неперехідних важливих православних дат. Факти ICTV зібрали для вас всі воєдино, щоб ви нічого не пропустили в наступному році.
Церковний православний календар складається з Двунадесятих (рухомих і нерухомих) і Великих свят, дати відзначення яких не змінюються.
Рухомі свята щорічно зміщуються у церковному календарі. Початок і закінчення посту, а також дні перехідних свят рахують від дати святкування Великодня (ця дата також плаває у календарі). Рухомі свята в нашому календарі позначені зірочкою*.
Нерухомі свята зазначаються за Юліанським календарем, який має розбіжність із Григоріанським календарем на 13 днів.
Великдень завжди записують окремо, оскільки ця дата є найбільш значущою для всіх християн.
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Січень 2018
- 6 січня – закінчення Різдвяного багатоденного посту, Святвечір
- 7 січня – Різдво Христове
- з 7 січня по 17 січня – Святки
- 14 січня – Обрізання Господнє
- 18 січня – Водохресний святвечір, або Навечір’я Богоявлення (одноденний піст)
- 19 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє
- 24 січня – одноденний піст
- 25 січня – День пам’яті великомучениці Тетяни або Тетянин день
- 26 січня – одноденний піст
- 29 січня – початок тижня Митаря і Фарисея
Лютий 2018
- 3 лютого – закінчення тижня Митаря і фарисея
- 7 лютого – одноденний піст
- 9 лютого – одноденний піст
- 10 лютого – М’ясопусна Субота чи Вселенська батьківська субота
- з 12 по 18 лютого – Сиропусний тиждень або Масниця
- 15 лютого – Стрітення Господнє
- 18 лютого – Прощена неділя
- 19 лютого – Початок Великого посту
Березень 2018
- 3 березня – Субота другої седмиці Великого багатоденного посту
- 9 березня – Знайдення голови Іоанна Предтечі
- 10 березня – Субота третьої седмиці суворого Великого посту
- 17 березня – Субота четвертої седмиці Великого посту
- 31 березня – Лазарева субота
Квітень 2018
- 1 квітня* – Вхід Господній в Єрусалим
- 7 квітня – закінчення Великого посту
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 8 квітня* – Великдень або Світле Воскресіння Христове
- з 8 по 14 квітня – Пасхальна седмиця або суцільна Світла седмиця
- 17 квітня – Радониця, особливий день поминання покійних
- 18 квітня – одноденний піст
- 20 квітня – одноденний піст
- 25 квітня – одноденний піст
- 27 квітня – одноденний піст
Травень 2018
- 2 травня – одноденний піст
- 4 травня – одноденний піст
- 9 травня – День поминання покійних воїнів
- 9 травня – одноденний піст
- 11 травня – одноденний піст
- 16 травня – одноденний піст
- 17 травня* – Вознесіння Господнє
- 18 травня – одноденний піст
- 23 травня – одноденний піст
- 25 травня – одноденний піст
- 26 травня – Троїцька Субота
- 27 травня* – Свята Трійця або П’ятидесятниця
- 28 травня – Духів день
- 28 травня – початок Троїцької суцільний седмиці
- 31 травня – Невська трійця
Червень 2018
- 3 червня – закінчення Троїцької суцільний седмиці
- 4 червня – початок багатоденного Петрова поста
- 7 червня – третє Знайдення голови Іоанна Предтечі
Липень 2018
- 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі, Іванов день
- 8 липня – День Петра і Хавронії
- 11 липня – закінчення багатоденного Петрова поста
- 12 липня – День святих апостолів Петра і Павла
- 13 липня – одноденний піст
- 18 липня – одноденний піст
- 20 липня – одноденний піст
- 25 липня – одноденний піст
- 27 липня – одноденний піст
Серпень 2018
- 1 серпня – одноденний піст
- 2 серпня – Ільїн день
- 3 серпня – одноденний піст
- 8 серпня – одноденний піст
- 10 серпня – одноденний піст
- з 14 по 27 серпня – Успенський багатоденний піст
- 14 серпня – Медовий Спас або Маковей
- 19 серпня – Преображення Господнє
- 19 серпня – Яблучний Спас
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці
- 29 серпня – Горіховий Спас
- 29 серпня – одноденний піст
- 31 серпня – одноденний піст
Вересень 2018
- 5 вересня – одноденний піст
- 7 вересня – одноденний піст
- 11 вересня – Усікновення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст)
- 12 вересня – одноденний піст
- 14 вересня – одноденний піст
- 19 вересня – одноденний піст
- 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
- 26 вересня – одноденний піст
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього (одноденний піст)
- 28 вересня – одноденний піст
Жовтень 2018
- 3 жовтня – одноденний піст
- 5 жовтня – одноденний піст
- 8 жовтня – День пам’яті преподобного Сергія
- 10 жовтня – одноденний піст
- 12 жовтня – одноденний піст
- 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці
- 17 жовтня – одноденний піст
- 19 жовтня – одноденний піст
- 24 жовтня – одноденний піст
- 26 жовтня – одноденний піст
- 31 жовтня – одноденний піст
Листопад 2018
- 2 листопада – одноденний піст
- 3 листопада – Димитрівська Субота
- 7 листопада – одноденний піст
- 9 листопада – одноденний піст
- 14 листопада – одноденний піст
- 16 листопада – одноденний піст
- 21 листопада – Михайлів день
- 21 листопада – одноденний піст
- 23 листопада – одноденний піст
- 28 листопада – початок багатоденного Різдвяного посту
Грудень 2018
- 4 грудня – Введення Пресвятої Богородиці у храм
- 19 грудня – Миколин день
- 25 грудня – Спиридон
- 25 грудня – Католицьке Різдво
Раніше Факти ICTV писали, що вихідні на Новий рік в Україні триватимуть 3 дні. А всього в січні 10 вихідних: які – дивіться тут.