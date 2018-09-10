Усікновення голови Іоанна Предтечі: традиції, прикмети і заборони

Щорічно 11 вересня відзначається Усікновення голови святого Іоанна Предтечі. У народі свято має назву Головосіка. Факти ICTV пропонують згадати про традиції та заборони, пов’язані з цим днем.

Церква особливо вшановує святого Івана Предтечу, адже саме він готував людей до прийняття Сина Божого на землі. Його також називають Хрестителем, бо хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

В Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Івана Предтечі. Цар Ірод, тодішній правитель Галілеї, одружився з дружиною свого брата Пилипа. Іван Предтеча відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок. Ці докори не подобалися Іроду, а тим більше Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоана. І ось врешті така нагода з’явилася.

У день народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання.

Дівчина, порадившись з матір’ю, попросила у царя голову Івана Хрестителя на блюді. Ірод не відмовив.

Традиції і заборони на Головосіка

Цього дня дотримуються суворого посту, заборонено їсти не тільки м’ясо та молочні продукти, а навіть рибу.

Не можна нічого різати, що нагадує собою голову. Навіть хліб ламають руками. Взагалі вважається, що цього дня не варто брати у руки гострі речі: ніж, сокиру, пилку, і навіть виделку чи голку. Тобто, все, що нагадує мученицьку смерть святого.

У народі кажуть: “Якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров”.

На Головосіка не можна їсти круглі фрукти та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня форма нагадує відрубану голову Предтечі), а також червоні помідори, кавуни, бо вони нагадують кров святого.

Більш того, не можна їсти будь-що на блюді – на ньому лежала голова Івана Предтечі.

Це єдиний день у році, коли заборонено варити і їсти борщ.

Цього дня не співають і не танцюють, бо саме за допомогою пісням і танцям Іродіада домоглася страти Хрестителя.

Між тим, ті, хто страждає головними болями, мают піти до церкви і просити про зцілення.

У цей день не проводиться обряд вінчання.

Народні прикмети на Головосіка

Як чути грім, то має бути тривала й тепла осінь.

Ранній відліт журавлів – на ранню весну.

Журавлі на південь полетіли – рання зима буде.

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Факти ICTV зібрали для вас всі церковні свята, щоб ви нічого не пропустили.

Фото: pravlife.org