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Гороскоп на сьогодні, 11 вересня

День цілком можна провести активно, особливо другу половину.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Сьогодні, 11 вересня, добре займатися фізичними навантаженнями, садівництвом. Можна присвятити час не тільки роботі, а й хобі або пізнанню чогось нового. Ручне ремесло вельми до речі.

А якщо ви мріяли освоїти гончарне мистецтво або якусь іншу діяльність, пов’язану з ручною працею, то сьогодні – дуже сприятливий для цього день. Концентрація розуму і логічне мислення можуть бути на високому рівні.

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Для діяльності, пов’язаної з купівлею і продажем, краще використовувати другу половину дня.

Сприятливо: підстригання волосся.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на вересень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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