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Погода в Україні на сьогодні, 11 вересня

Погода в Україні буде дощовою майже по всій території, тільки на заході країни буде ясно.

Прогноз погоди в Україні дає Укргідрометцентр.

Так, на заході дощу не очікується сонячна погода, +22 … +24°С.

У центрі країни буде +21 … +23°С, дощі.

На півночі країни також пройде дощ, +23 …+25°С.

На сході +24 … +26°С, дощитиме на всіх східних областях, крім Луганської.

Південь країни і Крим також очікують дощі з грозами, від +21 до +26°С

Читайте: Коли чекати бабине літо і перший сніг: прогноз погоди на осінь

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на тиждень.

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