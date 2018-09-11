Погода в Україні на сьогодні, 11 вересня

Погода в Україні буде дощовою майже по всій території, тільки на заході країни буде ясно.
Прогноз погоди в Україні дає Укргідрометцентр.
Так, на заході дощу не очікується сонячна погода, +22 … +24°С.
У центрі країни буде +21 … +23°С, дощі.
На півночі країни також пройде дощ, +23 …+25°С.
На сході +24 … +26°С, дощитиме на всіх східних областях, крім Луганської.
Південь країни і Крим також очікують дощі з грозами, від +21 до +26°С
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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на тиждень.
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