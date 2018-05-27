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У Запорожець залізли 17 людей – це новий рекорд

Запорожці встановили рекорд із пасажиромісткості автомобіля Запорожець – 968м, у салоні якого розмістилися 17 осіб.

У суботу в Запоріжжі під час ретро-автофестивалю Запорізькі врата його учасники влаштували традиційні випробування пасажиромісткості легенди вітчизняного автопрому – мініатюрного автомобіля Запорожець – 968м, пише Інтерфакс-Україна.

Як розповіли організатори заходу, за два попередні роки під час фестивалю запорожці вже встановлювали національні рекорди, масово розмістившися у салоні малолітражки. Так, у 2016-му році в Запорожці помістилося 13 осіб, а у 2017-м – 14 осіб.

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Цього разу запорожцям вдалося побити власні рекорди – у салон Запорожця-968м вмістилося 17 осіб, серед яких чоловіки, жінки і декілька підлітків.

Нагадаємо, майстри тюнінгу перетворили Запорожець на “Porsche” з активним антикрилом.

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